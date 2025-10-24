“Sono stata costretta a sposare un uomo che aveva il doppio della mia età a 15 anni e violentata ogni giorno per rimanere incinta”





Rubbie aveva solo 15 anni quando la sua famiglia l’ha costretta a sposare un uomo che aveva il doppio della sua età in Bangladesh, dove l’età legale per il matrimonio è di 18 anni con il consenso dei genitori

Per molte spose, il giorno del matrimonio è un’occasione gioiosa, ma per la quindicenne Rubbie è stato un incubo vivente poiché è stata costretta a sposare un uomo che aveva il doppio della sua età.





Cresciuta in Galles, Rubie è stata portata in Bangladesh dalla sua famiglia, determinata a trovarle un marito. La legge del paese consente ai minori di 18 anni di sposarsi con il consenso del padre e il padre di Rubie era ansioso di vederla sposarsi.

Ora sposata con un uomo molto più grande di lei, Rubie ha sopportato un’esistenza orribile, subendo abusi sessuali quotidiani da parte del marito e rimanendo incinta a soli 16 anni. Parlando delle sue esperienze strazianti, ha insistito sul fatto che nessuna ragazza dovrebbe sopportare quello che ha dovuto sopportare.

“Ho passato anni della mia vita cercando disperatamente di intorpidirmi dal dolore della mia realtà”, ha detto a Fabulous. Nonostante ciò, la vita di Rubie è iniziata in modo abbastanza ordinario, crescendo al mare con la sua numerosa famiglia di sette fratelli.

Ora, a 42 anni, ricorda il momento in cui la sua vita ha preso una svolta drastica quando lei e sua sorella hanno raggiunto la pubertà. La sua famiglia era profondamente religiosa e lei sentiva di averla tenuta al riparo durante la sua infanzia, imponendo numerose restrizioni, in particolare per quanto riguarda gli appuntamenti, riferisce l’Express.

Sia a Rubie che a sua sorella è stato proibito di parlare con i ragazzi o di indossare qualsiasi cosa i loro genitori ritenessero “rivelatrice” o “abbracciante”. Tuttavia, all’età di 15 e 18 anni, entrambi avevano fidanzati segreti.

Sua sorella maggiore è riuscita a trasferirsi quando i genitori disapprovavano le sue scelte di vita.

Dopo che le azioni di sua sorella hanno offuscato l'”onore” della famiglia, ha notato un cambiamento negli uomini nel comportamento della sua famiglia. Quello che non si rendeva conto era che stavano pianificando il suo futuro per lei.

Durante quella che è stata presentata come una vacanza di famiglia nella patria dei suoi genitori, la sua famiglia ha tramato per organizzare il suo matrimonio con un uomo di 30 anni. Ha detto: “Mia madre mi ha fatto cenno di avvicinarmi e mi ha indicato un uomo strano. Mi ha detto che era l’uomo che avrei sposato.

“Ricordo solo l’espressione di dolore e tristezza sul suo viso. In quel momento sembrava piuttosto giovane. Pensavo che avesse la mia stessa età. È stato solo quando ho visto il nostro certificato di matrimonio, quando ho compiuto 16 anni nel gennaio successivo, che ho capito che aveva 30 anni. Ero incredula e negavo, ero totalmente intorpidita”.

Nel periodo che precede il matrimonio, si sentiva completamente “disconnessa” dalla realtà, sia mentalmente che fisicamente. Questo sentimento persistette nel suo matrimonio forzato, dove ci si aspettava che lei “gli desse il suo corpo” senza consenso.

Ha detto: “Un paio di giorni dopo è iniziato lo stupro, e dopo è stato continuo”.

In poco tempo, Rubie ha scoperto di essere incinta e a nove settimane la sua famiglia ha preso la decisione di riportarla a casa in Galles, lasciando il marito in India.

Di fronte alla dura realtà delle sue circostanze, Rubie si sentì completamente impotente e tentò di togliersi la vita attraverso un’overdose.

Il giorno seguente ha segnato la sua prima ecografia, dove ha sentito il battito cardiaco del suo bambino, spingendola a decidere di “continuare a vivere per questo bambino”.

Dopo la nascita prematura di sua figlia in ottobre, sono stati presi accordi per il marito di Rubie per venire nel Regno Unito.

Ha cercato di fuggire con sua figlia, ma la sua famiglia è riuscita a localizzarla e l’ha costretta a tornare a casa in Galles.

È stato solo nel 2000, quando Rubie ha notato una compagna di scuola che passava davanti a casa, che ha fatto una scelta coraggiosa: essere stata assente da scuola per un lungo periodo senza che nessuno si chiedesse perché.

L’adolescente disperata si è precipitata fuori e l’ha “implorata” di aiutarla.

Ha spiegato: “Le ho spiegato cosa mi era successo, e lei mi ha portato a casa dei suoi genitori, e loro mi hanno aiutato a contattare la polizia. Poiché c’era così poca educazione sugli abusi basati sull’onore, non arrivarono fino al mattino seguente.

“Mi hanno scortato a casa, e sono partita con mia figlia e una borsa di vestiti Tesco e ho preso un treno per tornare nelle Midlands”.

Nonostante le sue speranze in un lieto fine, si è presto ritrovata in un’altra relazione violenta, confessando di essere “abituata a essere maltrattata”.

Nel 2002 hanno avuto un figlio insieme. Solo cinque anni dopo è finalmente fuggita dalla sua relazione violenta, il che l’ha portata a ottenere un ordine restrittivo.

Parlando con Fabulous, Rubie ha detto: “Sono tornata a ciò che la me di otto anni aveva voluto fare e ottenere prima che accadesse tutto questo. Volevo vedere il mondo, e così è quello che ho fatto”.

Ora, dopo aver sopportato anni di traumi, dedica il suo tempo e le sue energie a costruire una vita gioiosa e sana per se stessa e per gli altri. Rubie è attualmente ambasciatrice del Sundial Centre, dove lavora per educare gli altri sui matrimoni forzati e sugli abusi basati sull’onore.

Ha detto: “Ho bisogno che altri sopravvissuti si rendano conto che c’è speranza e aiuto là fuori, devi solo tendere la mano”.



