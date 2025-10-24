“Sono stata rinchiusa dal patrigno per 28 anni, violentata ogni giorno e ho avuto 6 figli”





Lydia Gouardo aveva solo otto anni quando fu rinchiusa dal suo patrigno, Raymond Gouardo, che l’avrebbe violentata e costretta ad avere sei figli con lui

Una donna ha coraggiosamente condiviso il suo straziante calvario di 28 anni per mano del patrigno, durante i quali è stata sottoposta a percosse, torture, stupri e costretta a dare alla luce sei figli con lui.





All’età di 62 anni, Lydia Gouardo ha sopportato un regno di terrore che è durato 28 anni, a partire dal 1971, quando è stata imprigionata in una soffitta alla tenera età di otto anni.

Nonostante sia riuscita a sfuggire alle grinfie di Raymond Gouardo diverse volte nei primi anni del suo tormento, Lydia è stata restituita al suo aggressore dalle autorità francesi ogni volta, nonostante gli attacchi l’abbiano lasciata con segni di bruciature su tutto il corpo dopo essere stata ustionata con acqua bollente e acido cloridrico.

In seguito, gli abusi continuarono senza sosta fino alla sua morte nel 1999, senza destare sospetti nel tranquillo villaggio di Crecy-la-Chapelle, appena fuori Parigi.

Anche la sua matrigna, Lucienne, ha abusato di Lydia, che dice che l’incubo è iniziato quando era bambina, quando sua madre l’ha costretta a fare un bagno bollente, lasciandola con ustioni di terzo grado e facendole perdere la scuola, riporta il Mirror.

Lydia ha deciso di condividere la sua storia nel 2008. Parlando con la radio francese RTL, ha rivelato di essere stata violentata “al mattino, alla sera e alla notte” da Raymond Gouardo.

Ha anche affermato che la sua matrigna, Lucienne Gouardo, era a conoscenza dell’abuso e avrebbe semplicemente detto a suo marito di “andare avanti”.

Lucienne Gouardo ha ricevuto una condanna a quattro anni di carcere con sospensione condizionale della pena per non aver impedito l’abuso, ma Lydia sente che il suo orribile calvario è stato in gran parte ignorato dal mondo.

Ha scritto un libro sulle sue esperienze con il giornalista francese Jean-Michel Caradec’h, intitolato “Le silence des autres” (Il silenzio degli altri), rivelando di aver trovato il coraggio di parlare dopo aver sentito parlare dell’agghiacciante caso simile di Josef Fritzl in Austria.

Fritzl imprigionò sua figlia Elisabeth per 24 anni, sottoponendola a ripetuti abusi e stupri, con conseguente nascita di sette figli.

Anche in questo caso, nonostante le gravidanze e le ferite di Elisabeth, i vicini, gli insegnanti e i servizi sociali non sono riusciti a rilevare l’abuso o a sollevare preoccupazioni.

Nel suo libro, Gouardo ha espresso il desiderio di fare amicizia con Elisabeth, credendo che potesse offrire supporto dopo essere sopravvissuta a esperienze traumatiche comparabili.

Tuttavia, ha anche criticato sia i media francesi che quelli internazionali per la loro mancanza di copertura del suo caso all’epoca, osservando che l’attenzione è arrivata solo dopo il caso Fritzl.

Gouardo ora risiede in una piccola città appena fuori Parigi, dove ha cresciuto i suoi nove figli. Indossa abiti lunghi per nascondere le cicatrici acide sul suo corpo, ma mantiene un approccio quotidiano alla vita.

Ha detto: “Vivo alla giornata. Ma amo la vita. Quando le persone si lamentano, dico che la vita è bella. Sto combattendo ora. Quando arriva una bolletta dalla porta, sono felice. Io sono qui, io esisto”.



