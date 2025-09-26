Sono stato licenziato perché un’amica del mio capo doveva prendere il mio posto. Ma alla fine la carta vincente l’ho avuta io.





Sono stato licenziato perché un’amica del mio capo doveva prendere il mio posto.

Ma prima mi hanno consegnato sei raccoglitori, da consegnare entro venerdì. Quel giorno, quando mi hanno chiesto se li avessi controllati, ho risposto che non li avevo esaminati e che non li avevo nemmeno aperti.





Lì per lì, è stato come se avessi lanciato una granata sul tavolo della sala riunioni.

Tutto era iniziato un martedì mattina di fine aprile. Lavoravo in un’azienda di logistica di medie dimensioni a Chicago, occupandomi di clienti e contratti di spedizione. Ci lavoravo da sei anni—abbastanza da sapere quale stampante fosse “maledetta” e quando la macchinetta del caffè avrebbe deciso di impazzire. Il mio lavoro non era glamour, ma mi piaceva la routine, e lo sapevo fare bene.

Il mio capo, Russell, era uno di quelli che non ti guardano mai negli occhi, a meno che non abbiano bisogno di qualcosa. Profumava come se usasse il dopobarba come insetticida e portava sempre un auricolare Bluetooth, perfino a pranzo. Ma andavamo d’accordo. O meglio: io lo tolleravo. Lavoravo sodo, rispettavo le scadenze, calmavo i clienti arrabbiati e, in silenzio, facevo guadagnare soldi all’azienda.

Poi, all’improvviso, qualcosa cambiò.

Russell iniziò a togliermi dai progetti importanti. Preparavo relazioni per i clienti e scoprivo che le aveva affidate ad altri. Alcune riunioni si svolgevano senza di me. Pensai di aver sbagliato qualcosa, ma non tornava niente.

Una mattina mi chiamò nel suo ufficio di vetro e chiuse la porta. Non l’aveva mai fatto prima.

“Listen, Aaliya,” disse incrociando le mani, cercando di sembrare saggio. “Ristrutturazione aziendale. Ti licenziamo. Non è per le tue prestazioni, solo questioni di budget.”

Rimasi a bocca aperta. Così, senza preavviso? Non riuscivo quasi a elaborare quelle parole.

Poi aggiunse: “Abbiamo bisogno di una transizione senza intoppi. Puoi chiudere le tue pratiche questa settimana? Ti do alcuni raccoglitori—brevi dossier sui clienti da passare al tuo sostituto.”

Annuii, intontita. Lo stomaco mi si attorcigliava, ma dissi solo: “Va bene.”

Era lunedì. Entro fine giornata, mi consegnò sei faldoni pieni. Dentro c’erano relazioni, previsioni di spedizione, riassunti legali. Materiale di alto livello. Fu allora che mi colpì un pensiero: non era un semplice licenziamento. C’era sotto altro.

Mercoledì scoprii chi mi avrebbe sostituita. Si chiamava Marissa. Sui trent’anni, sorriso da pubblicità di dentifricio e—guarda caso—vecchia amica di Russell. Erano andati al college insieme. Il giorno dopo il mio licenziamento, già girava per l’ufficio a fare “training”.

Giovedì rimasi fino a tardi e decisi di dare un’occhiata ai raccoglitori. Non solo sfogliarli: leggerli bene.

E rimasi scioccata.

Tre dossier avevano errori gravi. Uno riportava un calcolo errato sulle tariffe doganali che poteva costare all’azienda una multa a sei zeri. Un altro conteneva un contratto firmato a cui mancava una clausola fondamentale. Il peggio? Un foglio Excel con una voce duplicata: abbastanza per sballare i ricavi dell’intero trimestre.

Avrei potuto sistemarli. Normalmente l’avrei fatto. Ma io non sarei rimasta. Mi stavano sostituendo come si cambia una graffettatrice rotta. E se Marissa voleva entrare nel mio ruolo con quel sorrisetto, allora che se li aprisse lei, quei raccoglitori.

Arrivò venerdì. Mi presentai, consegnai i faldoni a Russell e aspettai.

Mi chiese: “Hai revisionato tutto?”

Lo guardai dritto negli occhi e risposi: “Non li ho nemmeno aperti.”

L’aria si fece subito pesante. Lui serrò la mascella, poi forzò un sorriso: “Va bene, ci penseremo noi.”

Annuii. “Perfetto. Buona fortuna.”

Uscii senza lavoro, ma con tutta la mia dignità.

Il weekend fu duro. Mandai una ventina di candidature, ma nessuno rispose. Ero stata così fedele a quell’azienda che avevo trascurato la mia rete di contatti. Il silenzio era assordante.

Ma il karma, a volte, non resta in silenzio.

Circa tre settimane dopo ricevetti un messaggio su LinkedIn da Joy, dirigente di un’azienda concorrente. Ci eravamo incrociate anni prima a una conferenza. Mi disse che aveva saputo che ero “disponibile” e voleva parlarmi. A quanto pare, il mio nome era uscito fuori: qualcuno della mia vecchia azienda aveva raccontato come avessi salvato una spedizione andata storta due anni prima.

Accettai la chiamata. Scattò subito l’intesa. Joy non era la solita manager aziendale levigata, ma una tipa diretta, concreta. Nel giro di una settimana avevo un’offerta: titolo leggermente più basso, ma stipendio più alto e miglior equilibrio vita-lavoro.

Intanto, iniziai a ricevere notizie dagli ex colleghi. Marissa aveva combinato un disastro con quei dossier. La voce duplicata aveva creato caos nella fatturazione. La clausola mancante nel contratto? Il cliente aveva chiuso, portandosi via 300mila dollari di fatturato. Russell aveva cercato di incolpare me, ma HR controllò i log del sistema: dopo aver ricevuto i fascicoli, non li avevo più toccati.

Indovina chi fu licenziato due mesi dopo?

Russell.

Marissa si dimise subito dopo. Girava voce che non fosse nemmeno qualificata per il ruolo. Il suo curriculum era gonfiato come un palloncino. La dirigenza non gradì per niente di essere stata presa in giro.

Ma arrivò anche un colpo di scena che non mi aspettavo.

Dopo sei mesi nel nuovo lavoro, Joy mi chiamò nel suo ufficio.

“Stai facendo un lavoro straordinario, Aaliya,” disse. “Ti proporrò per la posizione di Regional Manager che si libera a dicembre. Ti interessa?”

Rimasi senza parole. Quel ruolo gestiva cinque stati, con uno stipendio a sei cifre.

Annuii così forte che gli orecchini mi sbatterono contro la guancia.

Il giorno in cui fui promossa, mi tornò in mente quella sala riunioni con Russell. Come mi aveva fatta sentire piccola. Usa e getta.

E invece ora ero lì. Seduta su una poltrona in pelle, a guidare riunioni, a fare da mentore ai miei collaboratori, e persino a non odiare i lunedì. Avevo creato una cultura di squadra che non si basava sulla paura.

A volte mi chiedo cosa sarebbe successo se fossi rimasta zitta. Se avessi sistemato quei raccoglitori, sorriso e lasciato che Marissa scivolasse nel mio posto come se fosse sempre stato suo.

Ma non l’ho fatto. Ho lasciato che la verità parlasse da sola.

Non per vendetta. Per chiarezza.

La verità è che, quando sei la persona che copre sempre le crepe, gli altri si dimenticano di quanto contino su di te—finché smetti di farlo. E allora, tutta l’illusione crolla.



