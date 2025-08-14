Spara con una scacciacani a Caorle, ma lui e i compari si scontrano con le persone sbagliate e vengono messi al loro posto





Rissa e paura in centro: calci, pugni e colpi di pistola scacciacani. Nuovo episodio di violenza nella nota località balneare.





Un’altra serata di tensione e paura ha scosso il centro di Caorle. Una lite tra due persone, scoppiata nei pressi di via del Mare, si è trasformata in una violenta rissa, degenerata poi in un’aggressione collettiva. Secondo alcuni testimoni si sarebbero uditi anche spari riconducibili a una pistola scacciacani.

Due i soggetti coinvolti direttamente nello scontro, scoppiato per motivi ancora non chiariti. I due si sono affrontati con calci e pugni, attirando in pochi attimi l’attenzione di numerosi passanti, turisti e residenti. Il culmine della violenza è stato raggiunto nei pressi di un noto hotel della zona, dove uno dei due, ormai a terra, è stato aggredito anche dalla folla. Alcune persone presenti avrebbero infatti sferrato ulteriori calci e pugni, in una scena surreale che ha scosso chi ha assistito. Immediata la chiamata al numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato l’ordine e ora stanno indagando per fare luce sull’accaduto.

Le forze dell’ordine stanno visionando filmati amatoriali realizzati con i cellulari, nel tentativo di identificare i responsabili della violenza collettiva. Nonostante la gravità dei fatti, al momento non si registrano feriti gravi, ma resta forte la preoccupazione per l’escalation di episodi simili.

Caorle, maranza si difende con una scacciacani ma viene pestato ugualmente pic.twitter.com/GxJAh5x2Mp — welcometofavelas__ (@welcometofavel1) August 14, 2025



