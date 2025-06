Sparita da tre giorni, non risponde al telefono: il figlio dà l’allarme, trovata morta in appartamento

Una donna di 61 anni è stata scoperta senza vita nella sua abitazione a Brescia dopo che il figlio non riusciva a contattarla da tre giorni. I vigili del fuoco, intervenuti, hanno aperto la finestra e trovato il corpo senza segni evidenti di violenza. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, forse un malore improvviso .





Il figlio, preoccupato per l’improvvisa mancanza di comunicazioni, ha segnalato l’allarme dopo tre giorni di silenzio. Non avendo risposta al telefono, si è recato a casa della madre e, trovando la porta chiusa, ha contattato i soccorsi .

Sul posto, i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso attraverso una finestra con l’ausilio di un’autoscala: sono stati loro a rinvenire il corpo privo di vita della donna. In seguito, sono stati chiamati gli operatori sanitari del 118, i quali hanno constatato il decesso .

Gli accertamenti preliminari condotti dagli agenti di polizia e coordinati dalla Procura locale non hanno evidenziato segni di violenza sul corpo. Di conseguenza, gli inquirenti orientano l’ipotesi verso un decesso naturale, forse un malore improvviso, come un infarto. Tuttavia, non escludono la possibilità di effettuare un’autopsia per chiarire le cause precise del decesso .

La salma è stata poi trasferita all’obitorio degli Spedali Civili di Brescia, dove ulteriori esami potranno dare conferme o smentire le primissime ipotesi formulate dagli investigatori .