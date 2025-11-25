Sta per essere cremata, ma sentono bussare: donna viva salvata in extremis in Thailandia





Una incredibile vicenda ha avuto luogo in un tempio buddista a Nonthaburi, una provincia situata alla periferia di Bangkok, dove una donna di 65 anni è stata salvata da una morte prematura. La donna, che era stata portata al tempio per la cremazione dai suoi familiari, è stata trovata viva all’interno della bara pochi istanti prima di essere sottoposta al rito funebre. Il responsabile del tempio ha raccontato che, dopo aver udito dei colpi provenire dalla bara, hanno deciso di aprirla. “Con sorpresa abbiamo visto che si muoveva, l’ho vista aprire leggermente gli occhi e continuare a bussare sul lato della bara. Probabilmente stava bussando da un bel po'”, ha dichiarato.





La donna era stata portata al Wat Rat Prakhong Tham, dove era arrivata nella mattinata di domenica scorsa. I familiari avevano percorso oltre 500 chilometri dalla campagna per raggiungere il tempio, credendo che la donna fosse morta. Tuttavia, non avevano un certificato di morte, e il direttore del tempio ha detto all’Associated Press: “Sentivo dei rumori da dentro la bara, ero un po’ sorpreso, così ho chiesto loro di aprirla e tutti siamo rimasti sorpresi”.

Dopo la scoperta della donna viva, i monaci hanno immediatamente contattato i soccorsi. La 65enne è stata visitata e poi trasportata in ambulanza in ospedale, dove è stata ricoverata. L’abate del tempio ha assicurato che il tempio si farà carico delle spese mediche della donna.



L’incidente ha avuto radici in una situazione familiare difficile. La donna era malata da tempo e, secondo il fratello, era costretta a letto da circa due anni. Quando le sue condizioni si sono aggravate e ha perso conoscenza, i familiari hanno erroneamente creduto che fosse morta, senza consultare un medico per confermare il decesso. Per rispettare le sue volontà, i parenti hanno quindi deciso di metterla in una bara bianca. Il fratello ha guidato per 500 chilometri fino a un ospedale di Bangkok, dove la donna aveva espresso il desiderio di donare i suoi organi. Tuttavia, l’accesso all’ospedale è stato negato poiché non avevano un certificato di morte.

In seguito, qualcuno ha suggerito al fratello di recarsi al tempio, dove i monaci offrono un servizio di cremazione gratuito. Anche in questo caso, però, era necessario presentare un certificato di morte. Mentre il fratello cercava di spiegare la situazione ai monaci, hanno udito i rumori provenienti dalla bara, scoprendo così che la donna era viva.

“Abbiamo aperto la bara e ho scostato il panno che copriva la donna e sono rimasto impietrito quando ho visto che si muoveva ancora. Era cosciente, respirava debolmente e annuiva con la testa, ma non era in grado di parlare. Ero sconcertato perché non avevo mai provato niente del genere”, ha raccontato l’addetto del crematorio. Il fratello, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Sono rimasto scioccato, sorpreso e felice che mia sorella fosse ancora viva. È un miracolo che si sia svegliata”.



