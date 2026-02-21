“Sono sciacalli, vi stanno truffando!” L’appello della mamma del piccolo Domenico contro le finte raccolte fondi





Non trova pace Patrizia Mercolino, la madre del piccolo Domenico, tragicamente scomparso all’ospedale Monaldi di Napoli. Con il volto segnato dalle lacrime, Patrizia è uscita dall’ospedale per lanciare un appello urgente: “Stanno facendo truffe, non ascoltateli. Non guardate quello che sta uscendo”. La sua dichiarazione si riferisce a diverse raccolte fondi che sono apparse online, tutte non autorizzate e non riconducibili alla famiglia di Domenico. Questi truffatori sembrano sfruttare il dolore e la commozione che ha colpito il paese dopo la morte del bambino per raccogliere denaro in modo fraudolento.





Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, ha confermato che queste truffe sono già in corso e ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione. Insieme a Patrizia, ha annunciato che verrà costituito un comitato per la raccolta fondi, destinato a creare una fondazione in memoria di Domenico. Questa iniziativa avrà lo scopo di sostenere tutte le vittime di colpa medica e i bambini in attesa di trapianto. “Stanno ponendo in essere vari tentativi di truffe e sicuramente qualcuna andrà a buon fine”, ha dichiarato Petruzzi, esortando tutti a non contribuire a raccolte fondi non ufficiali legate al nome del piccolo.

Patrizia Mercolino ha espresso il suo desiderio di onorare la memoria del figlio attraverso questa fondazione, per garantire che il suo nome non venga dimenticato e per aiutare altri bambini in situazioni simili. “Assieme al mio avvocato, a breve, daremo notizie su questa fondazione”, ha affermato, chiarendo che non ci sono attualmente raccolte fondi legittime legate a Domenico.

Le indagini sulla morte del bambino continuano, con sei indagati già identificati e la possibilità che questo numero aumenti nei prossimi giorni. Le autorità stanno raccogliendo atti e testimonianze provenienti dall’Alto Adige, dove il cuore di Domenico era stato prelevato. La Procura di Napoli sta seguendo il caso con attenzione, e tutte le truffe identificate verranno segnalate alle autorità competenti.

La situazione ha suscitato una forte reazione da parte della comunità, che si è mobilitata per aiutare la famiglia. Tuttavia, il rischio di truffe ha sollevato preoccupazioni e ha portato Patrizia a voler proteggere la memoria del figlio e a mettere in guardia le persone contro chi potrebbe approfittare della sua tragedia.

In un momento così difficile, la famiglia di Domenico cerca di trovare un senso e un modo per onorare la sua memoria, mentre si batte contro le ingiustizie e le opportunità di sfruttamento che si presentano in situazioni di vulnerabilità. La creazione della fondazione rappresenta un passo importante per Patrizia, che desidera trasformare il suo dolore in un aiuto concreto per altri bambini e famiglie che affrontano sfide simili.

L’appello di Patrizia Mercolino è un richiamo alla solidarietà e alla responsabilità, affinché si possa evitare che altre famiglie debbano affrontare non solo il dolore della perdita, ma anche il rischio di truffe che sfruttano il loro lutto. La speranza è che, attraverso la fondazione, si possa fare la differenza nella vita di molti.



