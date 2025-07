Stefano De Martino e Caroline Tronelli escono allo scoperto: la foto del bacio conferma la storia

Le voci su una nuova relazione per Stefano De Martino trovano conferma nelle immagini pubblicate da alcune testate, che mostrano il conduttore insieme a Caroline Tronelli, 22 anni, in momenti di complicità durante un’uscita in barca. Le foto, diffuse dal settimanale Chi, rivelano un bacio tra i due e sembrano indicare che il rapporto abbia ormai superato la fase iniziale di un semplice flirt. La relazione, che sarebbe nata di recente, si sta consolidando, con De Martino pronto a mostrare pubblicamente il suo legame con la giovane modella.





Caroline Tronelli, figlia di Stefano Tronelli, noto imprenditore e fondatore della Tron Group Holding, è lontana dal mondo dello spettacolo ma non estranea alla cerchia di amicizie del conduttore. Il padre della ragazza è infatti un amico di lunga data di De Martino. Sebbene inizialmente il legame tra i due fosse considerato solo amichevole, la situazione è cambiata negli ultimi mesi, portando alla nascita di una relazione sentimentale.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe deciso di non nascondersi più, lasciandosi alle spalle pettegolezzi e relazioni brevi per concentrarsi su un rapporto più serio. Le immagini del bacio tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, immortalate anche dal settimanale Diva e Donna, sono state accompagnate dal titolo “Pazzo d’amore”, segno dell’importanza che questa relazione sta assumendo per il volto noto della Rai.

La coppia ha trascorso parte dell’estate in Sardegna, dove è stata avvistata in diverse occasioni. Più recentemente, entrambi sono stati visti a Napoli, città natale del conduttore, dove De Martino è tornato sul palco con il suo spettacolo teatrale Meglio Stasera Summer Tour 2025. La presenza costante di Caroline accanto al conduttore sembra confermare che la relazione stia diventando sempre più stabile.

Caroline, che non ha mai cercato la luce dei riflettori, ha tutte le caratteristiche per diventare la nuova fidanzata ufficiale di De Martino. Il suo stile discreto e la sua lontananza dal mondo dello spettacolo rappresentano un cambiamento rispetto alle passate relazioni del conduttore. Solo un mese fa, il fratello della giovane aveva smentito l’ipotesi di un flirt tra i due, ma gli ultimi sviluppi indicano chiaramente che la situazione è evoluta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)



La Tron Group Holding, azienda fondata dal padre di Caroline, collabora con importanti realtà del panorama italiano come Beghelli, Fastweb e Unipol Sai. Questo dettaglio sottolinea il contesto familiare solido e influente da cui proviene la giovane modella. Nonostante ciò, Caroline sembra preferire mantenere un profilo basso rispetto alla notorietà del suo compagno.

Per Stefano De Martino, questa relazione potrebbe rappresentare una svolta significativa. Dopo anni in cui ha giocato con la curiosità del pubblico seminando indizi su presunti flirt, il conduttore sembra ora pronto a vivere una storia d’amore alla luce del sole. Il desiderio di smettere di nascondersi è evidente nelle sue recenti apparizioni pubbliche con Caroline.

La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan del conduttore e gli appassionati di gossip. Tuttavia, sia De Martino che Caroline hanno mantenuto un atteggiamento riservato, evitando dichiarazioni ufficiali sulla loro relazione. Questo approccio discreto potrebbe essere una scelta strategica per proteggere la loro privacy e costruire una relazione lontana dai riflettori.