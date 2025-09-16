Stefano De Martino rompe il silenzio: “Il paragone con Gerry Scotti? Ognuno ha la sua azienda”





Il conduttore Stefano De Martino ha finalmente espresso la sua opinione riguardo alla competizione con Gerry Scotti e il suo programma, La Ruota della Fortuna, che vanno in onda contemporaneamente su Canale 5 e Rai1. Da diverse settimane, i due show si sfidano nella fascia di prime time, con La Ruota della Fortuna che continua a mantenere un vantaggio significativo negli ascolti, registrando quasi 5 milioni di spettatori, mentre Affari Tuoi di De Martino si attesta intorno ai 4 milioni.





In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, De Martino ha risposto a una domanda riguardante la responsabilità di dover anticipare l’inizio del suo programma per contrastare il successo del quiz di Scotti. Ha affermato: “Non credo di dover arginare qualcuno, ognuno lavora per la propria azienda”. Questa dichiarazione evidenzia la sua mancanza di preoccupazione per la competizione, sottolineando invece un approccio più collaborativo. De Martino ha paragonato la situazione a quella di “due commercianti che hanno la vetrina sulla stessa strada”, spiegando che entrambi cercano di attrarre clienti, ma la presenza di entrambi rende la strada più affollata e vivace.

Dall’altra parte, Gerry Scotti ha scelto un atteggiamento più riservato, mantenendo il silenzio sulla competizione. Fonti vicine al conduttore hanno rivelato che Scotti intende attendere qualche giorno per osservare l’andamento degli ascolti prima di esprimere un’opinione. “È fatto così: un professionista capace di restare lucido in ogni situazione”, hanno commentato le fonti. Nonostante il suo silenzio, durante una puntata del 5 settembre, Scotti ha lanciato una frecciatina indiretta a De Martino, affermando che quando è a casa, “ci guarda sempre”, insinuando una preferenza per il suo programma rispetto ad Affari Tuoi.

Il confronto tra i due programmi ha acceso un dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori, con molti che si interrogano su come i due conduttori gestiscano la rivalità. De Martino, con il suo approccio diretto e aperto, sembra voler mettere in evidenza il fatto che la competizione non debba essere vista in modo negativo, ma come un’opportunità per entrambi i programmi di crescere e migliorare. Questo punto di vista è condiviso da molti nel settore, che vedono la rivalità come un incentivo a produrre contenuti di qualità.

Il panorama televisivo italiano è caratterizzato da una forte competizione, soprattutto nella fascia di prime time, dove gli ascolti sono fondamentali per il successo di un programma. La presenza di due programmi di quiz così popolari nello stesso orario ha portato a un aumento dell’interesse del pubblico, che si trova a dover scegliere tra due offerte di intrattenimento di alta qualità.

Con il passare delle settimane, sarà interessante vedere come si evolverà questa competizione e quali strategie adotteranno De Martino e Scotti per attrarre il pubblico. Entrambi i conduttori hanno dimostrato di avere una solida base di fan e il loro approccio distintivo alla conduzione potrebbe influenzare significativamente le dinamiche degli ascolti.



