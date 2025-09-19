Stefano De Martino vittima di un furto a Milano: portato via l’orologio di lusso dal valore di 40mila euro





L’ex ballerino e attuale conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, è stato vittima di un furto avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. L’episodio è accaduto intorno alle 17 in via Gian Carlo Castelbarco, nella zona della Bocconi, mentre De Martino si trovava al volante della sua Mercedes. Due uomini in scooter lo hanno avvicinato e, utilizzando il noto “trucco dello specchietto”, sono riusciti a derubarlo dell’orologio di lusso che indossava, un Patek Philippe dal valore di circa 40mila euro.





Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero colpito il veicolo di De Martino urtando lo specchietto laterale. Quando il conduttore ha aperto il finestrino per rimettere in posizione lo specchietto danneggiato, i due malviventi hanno colto l’occasione per afferrare l’orologio dal suo polso. Dopo il furto, i ladri sono fuggiti a grande velocità, facendo perdere le loro tracce nel traffico cittadino.

Immediatamente dopo l’accaduto, De Martino ha contattato le forze dell’ordine per denunciare il furto. La Polizia è intervenuta sul posto per raccogliere informazioni e avviare le indagini. Questo episodio ha suscitato preoccupazione e indignazione, non solo per la gravità del reato, ma anche per la modalità con cui è stato perpetrato, evidenziando l’aumento dei furti con destrezza nelle aree urbane.

Il “trucco dello specchietto” è una tecnica ben nota tra i ladri, che spesso la utilizzano per distrarre le vittime e rubare oggetti di valore. Questo metodo consiste nel colpire lo specchietto retrovisore di un veicolo per attirare l’attenzione del conducente, creando una situazione di vulnerabilità che i ladri sfruttano a loro favore. Gli agenti della Polizia stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili del furto.

Il furto di De Martino non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, Milano ha visto un incremento dei furti di orologi di lusso, con vari episodi simili che hanno coinvolto personaggi pubblici e cittadini comuni. Le autorità stanno intensificando i controlli e le pattuglie nelle aree più colpite da questo fenomeno criminale, cercando di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane, con molti che chiedono interventi più incisivi da parte delle forze dell’ordine. In particolare, si sottolinea la necessità di strategie più efficaci per prevenire i furti e garantire la sicurezza dei cittadini. Le vittime di furti come quello subito da De Martino spesso si sentono vulnerabili e preoccupate per la propria incolumità, oltre che per la perdita di beni di valore.

Il furto di orologi di lusso ha anche un impatto significativo sul mercato degli orologi, con il valore di questi beni che sta attirando l’attenzione dei ladri. Gli esperti avvertono che, con l’aumento della domanda di orologi di alta gamma, è probabile che i furti continueranno a verificarsi. Pertanto, è fondamentale che i proprietari di orologi di lusso prestino particolare attenzione e adottino misure di sicurezza adeguate.

Stefano De Martino, pur essendo un volto noto della televisione italiana, ha dimostrato di essere una vittima come tante altre. La sua esperienza mette in luce il fatto che nessuno è immune da questi crimini, indipendentemente dal proprio status sociale o professionale. La rapidità con cui i ladri agiscono e la loro abilità nel confondere le vittime rendono difficile la prevenzione di tali episodi.

Le indagini sulla vicenda di De Martino proseguono, e si spera che le forze dell’ordine riescano a individuare i responsabili e a restituire all’ex ballerino il suo prezioso orologio. Nel frattempo, l’episodio rimane un monito per tutti, ricordando l’importanza di rimanere vigili e attenti, soprattutto in un contesto urbano dove la criminalità può manifestarsi in modi sempre più ingegnosi e audaci.



