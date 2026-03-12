“Se non lo capisci ti faccio un disegnino”: scontro in diretta con Fusani sul tema degli immigrati







Nel programma televisivo “Siamo a far West” su RaiTre, Daniele Capezzone si trova di fronte alla complessa sfida di chiarire il concetto di “immigrato irregolare” alla conduttrice, la quale sembra avere una comprensione limitata dell’argomento. Lodevole è l’impegno profuso da Capezzone in questa ardua impresa. (VIDEO)







Cercare di spiegare il concetto di "irregolare" alla Fusani ( che ha idee piuttosto confuse ) e' la missione impossibile di CAPEZZONE.

Lodevole l'ardua impresa..@Capezzone #FarWest pic.twitter.com/6kftpH6Pkt — Virna (@Virna25marzo) March 11, 2026



Marco Rizzo ha scelto un intervento social a sorpresa per annunciare il suo sostegno al referendum sulla Giustizia. L’ex segretario del Partito Comunista e fondatore di Democrazia Sovrana e Popolare ha documentato l’episodio subito dalla moglie, fornendo una copia della denuncia presentata alle autorità competenti. Rizzo ha espresso la sua indignazione per l’accaduto nella metropolitana di Milano attraverso un video pubblicato su Instagram.

Nel video, Rizzo afferma: “I politici e le loro mogli non utilizzano la metropolitana. Io e mia moglie, invece, la usiamo. Oggi, a Milano, mia moglie è stata derubata del portafoglio, della carta di credito e del bancomat. Siamo profondamente scossi. Gli autori del furto non erano cittadini italiani. Non intendo esprimere pregiudizi, ma sottolineo che non erano italiani e sono estremamente arrabbiato. Se venissero catturati, il giorno successivo potrebbero essere nuovamente presenti in metropolitana. Siamo esasperati. Vi invito a votare sì al referendum.”

In un post pubblicato su Facebook nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, Marco Rizzo ha dichiarato: “Poco fa, qui a Milano, mia moglie è stata derubata in metropolitana. Abbiamo dovuto bloccare la carta di credito e il bancomat, e abbiamo dovuto affrontare notevoli disagi per rifare i documenti e denunciare il furto. Anche se i malviventi fossero stati arrestati dalle forze dell’ordine, non avrebbero scontato un solo giorno di detenzione. Cittadini, vi invito a votare sì al referendum. Non mi dite che non c’entra nulla. Formalmente, non c’entra nulla, ma esistono dei rapporti di forza nel Paese, e la metropolitana è frequentata dal popolo, che è vittima di delinquenti di varie origini, che godono di una protezione eccessiva. Non mi dilungherò sul potere legislativo; ho ricoperto il ruolo di presidente di gruppo e di deputato per vent’anni. La battaglia sul referendum rappresenta un primo segnale del fatto che ‘la misura è colma’.”



