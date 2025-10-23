Stop al petrolio via mare: la sorprendente decisione della Cina mette in difficoltà Putin

Le principali compagnie petrolifere statali cinesi, tra cui PetroChina, Sinopec, Cnooc e Zhenhua Oil, hanno deciso di sospendere l’acquisto di petrolio russo trasportato via mare. Questa decisione è stata presa in seguito all’imposizione di sanzioni da parte degli Stati Uniti contro le due maggiori aziende energetiche russe, Rosneft e Lukoil. Secondo fonti citate dalla Reuters, le compagnie cinesi temono di incorrere nelle sanzioni e, pertanto, eviteranno di trattare petrolio russo nel breve termine.





Questa mossa si verifica mentre le raffinerie indiane, che sono i principali acquirenti di petrolio russo via mare, si preparano a ridurre le importazioni di greggio dalla Russia per conformarsi alle sanzioni statunitensi, che sono state imposte in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte del Cremlino. Il calo della domanda da parte di questi due importanti clienti della Russia avrà un impatto significativo sulle entrate petrolifere di Mosca e costringerà i principali importatori mondiali a cercare forniture alternative, il che potrebbe portare a un aumento dei prezzi globali del petrolio.

Le nuove sanzioni statunitensi mirano a colpire non solo la Russia, ma anche i suoi principali clienti asiatici. L’amministrazione americana ha annunciato restrizioni contro Rosneft e Lukoil per cercare di prosciugare le risorse finanziarie destinate allo sforzo bellico in Ucraina. Queste misure si aggiungono ai pacchetti già implementati dall’Unione Europea e sono destinate a mettere in difficoltà i Paesi che continuano a sostenere l’economia russa attraverso l’acquisto di greggio.

La reazione dei mercati energetici è stata immediata e nervosa. Il prezzo del petrolio Brent, il benchmark europeo, ha registrato un aumento del 3,75% giovedì, raggiungendo i 64,94 dollari al barile nel mercato futures di Londra. Anche il West Texas Intermediate (WTI) americano ha visto un incremento superiore al 5%, arrivando a 61,70 dollari. Questo movimento è significativo, considerando che la Russia produce oltre 9,5 milioni di barili di petrolio al giorno, rappresentando quasi il 10% dell’offerta globale. Interrompere questo flusso è cruciale per colpire le entrate di Mosca, ma genera inevitabili turbolenze nel mercato.

Nonostante ciò, va notato che attualmente il mercato presenta un surplus di produzione di greggio. Questo eccesso potrebbe, almeno in parte, attenuare l’impatto delle sanzioni e prevenire un aumento incontrollato dei prezzi. Tuttavia, il vero dilemma per Cina e India è rappresentato dalle sanzioni secondarie, con cui Washington minaccia chiunque faccia affari con le aziende russe sanzionate.

Il rischio per le aziende indiane e cinesi non è solo legato all’acquisto di petrolio, ma include anche possibili esclusioni dal sistema bancario occidentale. La perdita dell’accesso al dollaro statunitense, fondamentale per quasi tutte le transazioni internazionali, rappresenta una minaccia concreta. Inoltre, commercianti, compagnie di navigazione e, in particolare, assicuratori occidentali potrebbero rifiutarsi di coprire le spedizioni di petrolio russo.

Le aziende che continuano a collaborare con Rosneft e Lukoil potrebbero anche essere escluse da futuri progetti energetici in Medio Oriente o Africa, dove le tecnologie e i partner occidentali sono essenziali. Tra i progetti significativi in cui sono coinvolte queste aziende ci sono una grande raffineria da 24 miliardi di dollari in Indonesia e diversi accordi con raffinerie indiane. Inoltre, Rosneft ha un accordo a lungo termine con CNPC in Cina, mentre Lukoil è attivamente impegnata in progetti in Iraq, Egitto, Azerbaigian e Messico.

La strategia di Washington mette i principali partner di Mosca di fronte a una scelta difficile: continuare a beneficiare del petrolio russo a prezzi scontati o proteggere la propria integrazione nel sistema finanziario e commerciale globale. Con i mercati energetici in fermento e la situazione geopolitica in continua evoluzione, le conseguenze di queste sanzioni potrebbero avere ripercussioni a lungo termine sulle dinamiche del mercato petrolifero internazionale e sull’economia globale.