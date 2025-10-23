Striscia la Notizia, clamoroso: fuori uno dei big storici prima dell’inizio della stagione





Il programma satirico ‘Striscia la Notizia’ si prepara a tornare sul piccolo schermo, conquistando il prime time di Canale 5 a partire da mercoledì 26 novembre. La conduzione sarà affidata ai storici presentatori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che continueranno a guidare il pubblico attraverso le consuete inchieste e satira. Tuttavia, ci sono novità significative riguardo al cast degli inviati, che potrebbero sorprendere i fan del programma.





Secondo le ultime indiscrezioni, si parla di un ciclo di cinque puntate per questa nuova edizione, ma le voci riguardanti gli inviati sono quelle che catturano maggiormente l’attenzione. Tra i nomi confermati figurano i volti noti del programma, come Luca Abete, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli, Stefania Petyx (con il suo inseparabile bassotto), Max Laudadio e Rajae Bezzaz. Tuttavia, l’assenza di Vittorio Brumotti ha sollevato qualche sopracciglio. Dopo diciassette anni di attività nel programma, Brumotti, noto per le sue inchieste sui problemi sociali e la sua presenza a Paperissima Sprint durante l’estate, sembrerebbe essere stato escluso dal cast di quest’edizione.

Il futuro di Striscia la Notizia si prospetta diverso rispetto al passato, con un appuntamento settimanale invece che quotidiano. Questo cambiamento potrebbe portare a una riduzione del numero di servizi trasmessi, ma con un maggiore approfondimento degli stessi. Si ipotizza che il programma potrebbe adottare una struttura simile a quella de Le Iene, presentando servizi più lunghi e dettagliati.

Le voci sul numero di puntate continuano a circolare: inizialmente si parlava di un ciclo di cinque puntate, ma alcuni rumors suggeriscono che potrebbero essere addirittura sei o sette, fino a un massimo di dieci, a seconda del riscontro del pubblico. L’andamento degli ascolti sarà cruciale per decidere se il programma proseguirà oltre le puntate inizialmente programmate. Se il numero di episodi si fermasse a cinque, ciò potrebbe essere interpretato come un segnale di insoddisfazione da parte del pubblico.

Inoltre, il programma si troverà ad affrontare la sfida di mantenere alta l’attenzione del pubblico in un contesto mediatico in continua evoluzione. La concorrenza è agguerrita e ogni decisione sulla struttura e sul cast degli inviati avrà un impatto diretto sugli ascolti e sulla popolarità del programma.

La situazione attuale di Striscia la Notizia rappresenta un momento di transizione. Con il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, il programma punta a mantenere la sua identità distintiva, ma dovrà anche adattarsi ai cambiamenti del panorama televisivo. La mancanza di Vittorio Brumotti, figura storica del programma, rappresenta una sfida, e sarà interessante vedere come il pubblico reagirà a questa novità.

In attesa del debutto della nuova edizione, gli appassionati di satira e inchieste attendono con curiosità di scoprire come si evolverà il format e quali nuove storie saranno raccontate. Le aspettative sono alte, e il team di Striscia la Notizia è chiamato a dimostrare che, nonostante i cambiamenti, il programma può ancora offrire contenuti di qualità e intrattenere il pubblico.

Con il debutto fissato per il 26 novembre, rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli e conferme riguardo alla composizione finale del cast e al numero effettivo di puntate. Le anticipazioni continuano a suscitare interesse e, come sempre, il pubblico sarà il giudice finale del successo di questa nuova edizione.



