Studente fuori controllo sul volo Lufthansa: colpisce due ragazzi con una forchetta, scatta l’atterraggio d’emergenza





Un episodio di violenza ha scosso il volo Lufthansa 431, partito da Chicago e diretto a Francoforte, il 25 ottobre. Durante il volo, un passeggero di 28 anni, identificato come Praneeth Kumar Usiripalli, ha aggredito due ragazzi di 17 anni utilizzando una forchetta di metallo, costringendo il comandante a effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Boston.





L’agenzia del Massachusetts ha fornito dettagli sull’incidente, precisando che l’aggressione è avvenuta poco dopo la distribuzione dei pasti, mentre l’aereo, un Boeing 747-8 con a bordo 363 passeggeri, sorvolava l’Atlantico. Usiripalli ha colpito i due adolescenti, uno alla clavicola e l’altro alla parte posteriore della testa. Il primo ragazzo, che si era addormentato, si è risvegliato trovandosi l’aggressore accanto.

L’equipaggio del volo è intervenuto prontamente, ma Usiripalli ha reagito con maggiore aggressività, mimando una pistola con le dita e simulando di premere un grilletto immaginario. Ha anche schiaffeggiato una passeggera vicina e tentato di colpire un assistente di volo, prima di essere immobilizzato dai membri dell’equipaggio. La prontezza delle azioni ha contribuito a evitare il panico tra i passeggeri.

Dopo aver preso atto della situazione, il comandante ha deciso di dirottare il volo verso il Logan International Airport di Boston, dove le autorità federali hanno atteso l’arrivo dell’aereo. Al momento dell’atterraggio, Usiripalli è stato arrestato senza ulteriori incidenti. L’Ufficio del Procuratore ha confermato che l’uomo era entrato negli Stati Uniti con un visto da studente per un master in studi biblici, ma aveva superato il periodo di permanenza consentito, perdendo così il suo status legale. Nella nota ufficiale si legge: “L’individuo non cittadino viveva illegalmente negli Stati Uniti al momento del reato”.

Il Dipartimento di Giustizia ha formalizzato l’accusa di “aggressione con un’arma pericolosa con l’intento di causare lesioni fisiche mentre si viaggiava a bordo di un aeromobile sotto la giurisdizione speciale degli Stati Uniti”. Se riconosciuto colpevole, Usiripalli potrebbe affrontare fino a dieci anni di carcere, tre anni di sorveglianza post-detenzione e una multa che può arrivare fino a 250.000 dollari.

In una dichiarazione ufficiale, Lufthansa ha confermato il dirottamento del volo, sottolineando che “la sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio sono sempre la massima priorità”. La compagnia aerea ha espresso rammarico per i disagi causati, assicurando che tutti i passeggeri hanno ricevuto sistemazione in hotel e sono stati riprenotati su voli successivi.

L’episodio è stato descritto dalle autorità come “un violento attacco in volo che ha messo in pericolo passeggeri ed equipaggio”, suscitando preoccupazione e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza dei voli internazionali e sulla gestione dei comportamenti imprevedibili da parte dei passeggeri a bordo. La questione della sicurezza aerea è diventata sempre più rilevante, soprattutto in un contesto in cui gli incidenti di questo tipo possono avere conseguenze devastanti.

Le autorità e le compagnie aeree stanno rivedendo le procedure di sicurezza a bordo per garantire che tali eventi non si ripetano. La situazione ha messo in evidenza la necessità di un monitoraggio più attento dei comportamenti dei passeggeri e di una formazione adeguata per l’equipaggio, affinché possano affrontare situazioni di emergenza in modo efficace e sicuro.



