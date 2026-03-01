Consigli di viaggio: vantaggi e servizi di cui alcune persone over 60 possono approfittare quando viaggiano





Viaggiare dopo i 60 anni non è solo possibile—può essere persino più comodo, più conveniente e meno stressante di quanto si immagini. Ciò che molti non sanno è che compagnie aeree e aeroporti offrono benefici dedicati ai passeggeri senior. Spesso non sono pubblicizzati online e raramente vengono proposti automaticamente: bisogna sapere che esistono e chiederli.





Di seguito trovi 16 vantaggi a cui potresti avere diritto semplicemente in base all’età.

Sconti non pubblicizzati sui voli

Molte compagnie aeree offrono tariffe ridotte per chi ha 60 anni o più. Gli sconti possono variare dal 15% fino al 40% su voli nazionali e internazionali. Spesso non compaiono nei motori di ricerca: è necessario chiedere espressamente una “tariffa senior” al momento della prenotazione o in aeroporto.

Controlli di sicurezza più rapidi

In diversi aeroporti, gli anziani possono accedere a corsie di sicurezza prioritarie senza costi aggiuntivi. Non serve un biglietto premium—basta chiedere con cortesia.

Maggior franchigia bagaglio

Alcune compagnie consentono ai passeggeri senior di imbarcare un bagaglio extra sui voli internazionali, se richiesto in anticipo, evitando così costi aggiuntivi.

Miglioramenti di posto gratuiti

Se il volo non è pieno, può capitare che vengano assegnati posti con più spazio per le gambe o in posizione preferenziale senza supplemento.

Sconti nei ristoranti aeroportuali

Alcuni bar e ristoranti in aeroporto offrono sconti dal 10% al 20% agli over 60. Di solito è necessario mostrare un documento d’identità.

Accesso alle lounge a prezzo ridotto

In determinati aeroporti, i passeggeri senior possono accedere alle lounge VIP gratuitamente o a tariffa ridotta, specialmente in caso di lunghe attese o tramite convenzioni bancarie.

Imbarco prioritario

Molte compagnie consentono agli over 60 di salire a bordo prima del gruppo generale, riducendo code, affollamento e stress legato ai bagagli a mano.

Rimborsi flessibili per motivi medici

In caso di emergenza sanitaria, alcune compagnie permettono cambi o rimborsi senza penali, anche su biglietti non rimborsabili.

Trasporto gratuito di dispositivi medici

Farmaci, insulina, ossigeno, sedie a rotelle e ausili per la mobilità possono essere trasportati senza costi aggiuntivi, previa dichiarazione.

Posti vicini per accompagnatori

Se viaggi con qualcuno, le compagnie spesso assegnano posti vicini senza costi di selezione se uno dei passeggeri è senior.

Assistenza personalizzata in aeroporto

È possibile richiedere carrozzine elettriche, assistenza con i bagagli o supporto ai controlli passaporti—generalmente senza necessità di certificazione medica.

Corsie prioritarie per immigrazione e dogana

In alcuni Paesi, gli anziani possono accedere a file più rapide per i controlli, anche se non chiaramente segnalate. Chiedere al personale può fare la differenza.

Sconti sui servizi a bordo

Alcune compagnie offrono riduzioni su snack, pasti o Wi-Fi per i passeggeri over 60, su richiesta.

Maggiori probabilità di upgrade

Su voli con posti disponibili, i senior possono essere considerati per eventuali upgrade gratuiti, soprattutto se lo richiedono al banco check-in.

Flessibilità nel check-in e cambio posto

Se necessario per motivi di comfort o salute, la compagnia può agevolare modifiche di posto o check-in prioritario.

Sconti su hotel e tour

Alcune compagnie collaborano con hotel, servizi transfer e tour operator offrendo tariffe senior non sempre pubblicizzate.

Consigli utili

Porta sempre con te un documento che mostri chiaramente la data di nascita.

Contatta la compagnia aerea prima della partenza per informarti sui vantaggi senior.

Non esitare a chiedere—molti benefici non vengono offerti automaticamente.

Arriva in anticipo per aumentare le possibilità di upgrade o assegnazioni migliori.

Conserva eventuale documentazione medica se necessaria per il viaggio.

Avere più di 60 anni non è uno svantaggio quando si viaggia—è un’opportunità. Con le giuste informazioni e la disponibilità a chiedere, il viaggio può diventare più rilassante, più confortevole e più economico. Il segreto non è spendere di più, ma sapere cosa richiedere e quando farlo. Viaggiare informati rende ogni esperienza migliore.



