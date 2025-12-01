​​


Studente fuorisede trovato senza vita in bagno a Roma: è Lorenzo De Tommaso. Cosa nasconde il cellulare

Emanuela B.
01/12/2025
Un ragazzo di Pulsano, Lorenzo De Tommaso, ventiquattr’anni, è stato rinvenuto morto in bagno nella casa dove abitava con un’altra persona a Roma. La scoperta si è verificata in un appartamento in via Vigevano, proprio al centro del quartiere universitario accanto a piazzale delle Province, dove il giovane stava per motivi di studio lontano dal paese d’origine mentre seguiva le lezioni alla Sapienza. Frequentava la facoltà dedicata a materie scientifiche come matematica e fisica



. È stata la convivente a trovarlo privo di sensi giovedì 27 novembre; subito dopo ha chiamato i militari componendo il numero d’emergenza. Chi è arrivato sul posto non ha potuto fare nulla, visto che era già deceduto.

Lo smartphone è giallo

La polizia cerca di capire cosa ha fatto il ragazzo prima della scomparsa, un caso con parecchi punti poco chiari. Tra l’altro, alcune testimonianze sembrano non tornare.



