Studentessa mette al mondo un figlio in un hotel di Parigi e lo lancia dalla finestra: perde la vita all’istante

Una drammatica vicenda si è verificata in un hotel di Parigi, dove una giovane studentessa ha dato alla luce un bambino in circostanze tragiche. Secondo le informazioni raccolte, la donna, di origine straniera, si trovava nella capitale francese per motivi di studio. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulle condizioni in cui si trovava la giovane madre.





I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando la studentessa ha iniziato a sentire le contrazioni mentre si trovava nella sua camera d’albergo. Nonostante fosse in preda al dolore, la giovane ha scelto di non contattare i servizi di emergenza. Invece, ha partorito da sola, senza assistenza medica. Dopo aver dato alla luce il neonato, in un gesto che ha lasciato tutti senza parole, la madre ha lanciato il bambino dalla finestra dell’hotel, provocandone la morte sul colpo.

Le autorità sono state allertate poco dopo l’accaduto, quando alcuni passanti hanno notato il corpo del neonato a terra e hanno chiamato i soccorsi. Quando i paramedici sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. La scena ha suscitato grande shock tra i testimoni, che hanno descritto il momento come “incredibilmente straziante”.

La polizia di Parigi ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia. Gli agenti hanno interrogato la studentessa, che è stata trovata in stato di shock nella sua camera. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane non sembrava rendersi conto della gravità delle sue azioni. Le autorità stanno anche esaminando eventuali problemi di salute mentale che avrebbero potuto influenzare il suo comportamento.