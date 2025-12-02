Temptation Island, la rinascita di Sonia Mattalia: “Ho vissuto una favola”, le immagini del cambiamento





Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono stati senza dubbio tra i protagonisti più memorabili dell’ultima edizione di Temptation Island. La loro permanenza nel villaggio è stata brevissima — appena due giorni — ma sufficiente per trasformarli in uno dei casi più discussi dal pubblico. In quel lasso di tempo hanno affrontato ben cinque falò, tre dei quali trasmessi, conquistando così un posto di rilievo tra le coppie più chiacchierate del programma. Come spesso accade nei reality, anche alcuni dettagli estetici diventano simboli virali: nel caso di Sonia, la sua acconciatura era stata trasformata in un meme che aveva fatto rapidamente il giro del web. Oggi, però, la situazione è cambiata.





A condividere le immagini della trasformazione dell’avvocata calabrese è stato il make-up artist e hair stylist a cui si è affidata, autore di un vero e proprio restyling. Ha raccontato di aver immaginato per lei un cambiamento totale — dai capelli al trucco, fino all’abito — fin dalla sua prima apparizione televisiva. Spinto dalla curiosità, le aveva scritto sui social senza aspettarsi risposta; con sorpresa, Sonia ha accettato l’invito con entusiasmo, dando così il via a una collaborazione concretizzatasi durante una masterclass.

Il risultato parla da sé: un look completamente rinnovato, più elegante e raffinato, capace di valorizzare i suoi lineamenti e darle un’aria fresca e luminosa. La stessa Sonia si è detta colpita dal cambiamento, commentando gli scatti pubblicati con un messaggio pieno di gratitudine: “Grazie per avermi fatto vivere una vera favola, unica”.

Sono passati mesi dall’esperienza nel villaggio delle tentazioni, ma Sonia Mattalia continua a dimostrare una grande voglia di mettersi in gioco, accogliendo con entusiasmo ogni nuova opportunità di rinnovamento, estetico o personale.



