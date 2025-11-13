Tensione alla Camera: una deputata M5S paragona Valditara agli uomini che uccidono le mogli





Durante un dibattito parlamentare sull’educazione sessuale e sentimentale nelle scuole, la deputata del Movimento 5 Stelle Susanna Cherchi ha effettuato un parallelismo controverso tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e gli autori di femminicidio. La Cherchi ha esortato i colleghi a mostrare “carità cristiana” nei confronti del Ministro, affermando che egli non possiede una conoscenza approfondita dell’argomento e che la sua consapevolezza di non essere all’altezza potrebbe paradossalmente condurlo a manifestare comportamenti più aggressivi. Ha tracciato un parallelo con i mariti che uccidono le proprie compagne, suggerendo che la loro consapevolezza di non essere all’altezza di tali donne possa portare a gesti estremi. A seguito delle proteste provenienti dai banchi della maggioranza, il Presidente di turno, Sergio Costa, ha interrotto l’intervento della Cherchi, giudicandolo “inopportuno”.





Successivamente, la Cherchi ha rilasciato delle scuse ufficiali al Ministro Valditara, precisando che non era sua intenzione accostarlo ai comportamenti di uomini violenti e autori di femminicidi. Ha espresso il suo rammarico per eventuali fraintendimenti e ha sottolineato l’importanza del rispetto istituzionale e della misura nei toni quando si affrontano temi così delicati. La Cherchi ha ribadito che le scuse sono un atto dovuto a cui non si sottrae.

Cherchi (M5s) shock contro Valditara: “Inadeguato come i mariti che uccidono le mogli” pic.twitter.com/GShz5SNh5F — DC News (@DNews10443) November 13, 2025



