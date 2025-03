Tensione alle stelle al Grande Fratello, le Zelena fanno qualcosa di sconvolgente contro Helena

Le fan di Zeudi Di Palma, soprannominate “Zelena”, sono tornate al centro dell’attenzione sui social media a causa di una vicenda che ha sollevato molte polemiche. Questa volta, l’accusa è rivolta alla modella brasiliana Helena Prestes, concorrente del Grande Fratello, e coinvolge anche il noto brand di moda Pierre Cardin, con cui Helena ha collaborato in passato. Alcuni membri del fandom hanno infatti pubblicato post taggando il marchio e accusando la modella di comportamenti omofobi, chiedendo che la collaborazione con lei venga interrotta.





La polemica è esplosa quando due screenshot hanno iniziato a circolare sui social. Nei post, alcune fan di Zeudi accusavano direttamente Helena di omofobia, sostenendo che alcune sue azioni e dichiarazioni fossero lesive per la comunità LGBTQ+. Il gesto ha scatenato una reazione a catena, attirando l’attenzione non solo dei fan della modella brasiliana, ma anche di altri utenti che hanno trovato queste accuse infondate e diffamatorie.

Un utente ha risposto duramente ai post delle “Zelena”, scrivendo: “Pensate che crederanno a delle pazze come voi e la licenzino? La realtà di quello che otterrete: UNA BELLA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE”. Questo commento ha dato il via a una serie di reazioni da parte dei sostenitori di Helena, che hanno condannato fermamente l’iniziativa delle fan di Zeudi.

Il contesto delle accuse e le reazioni del pubblico

Le accuse mosse dalle “Zelena” contro Helena Prestes hanno suscitato indignazione tra i suoi sostenitori, che hanno rapidamente preso posizione per difenderla. Molti utenti hanno evidenziato come la modella brasiliana abbia sempre dimostrato di supportare la comunità LGBTQ+ sia nella sua vita personale che professionale. Alcuni hanno ricordato che Helena è amica stretta di persone appartenenti alla comunità, come Mattia Fumagalli, ex concorrente dichiaratamente gay del Grande Fratello, e Luca Calvani, attore bisessuale. Inoltre, è stata sottolineata la presenza di una sorella omosessuale nella sua famiglia.

Tra i commenti sui social, si legge: “Tacciata di omofobia che non sanno manco che vuol dire. Helena lavora nel mondo della moda, un ambiente molto colorato, ed è amica stretta di Luca Calvani e Mattia Fumagalli. Ma di che cosa stanno parlando?!”. Un altro utente ha aggiunto: “Così omofoba che il suo più grande amico nella casa era Mattia! Ma andassero a cagare ste sfigate!”.

Diversi fan hanno anche chiesto di intervenire in difesa di Helena, suggerendo di scrivere messaggi di supporto per contrastare le accuse mosse dalle “Zelena”. “Sarebbe il caso di intervenire in sua protezione. Scrivere messaggi di supporto a Helena per contrastare queste follie”, ha scritto un utente.

L’impatto della vicenda sui social e il ruolo di Pierre Cardin

L’episodio ha messo in evidenza ancora una volta come il mondo dei social, in particolare quello legato ai reality show e ai fandom, possa diventare un terreno fertile per polemiche e accuse pesanti. La situazione è degenerata al punto che alcuni fan di Helena hanno promesso di intraprendere azioni legali contro chi diffonde accuse false e infondate. Molti hanno chiesto che le fan di Zeudi vengano denunciate per diffamazione, sottolineando la gravità di tali accuse.

Tra i commenti si legge: “Fanno schifo! Spero denuncino questa calunnia! Per fortuna ci sono i video integrali che dimostrano la verità”. Un altro utente ha aggiunto: “Spero vivamente che si becchino tutte una bella denuncia! Mandiamo tutto alla sorella, siamo alla follia”.

Nel frattempo, il brand Pierre Cardin, tirato in causa dalla vicenda, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Tuttavia, molti utenti hanno espresso dubbi sul fatto che un marchio così prestigioso possa essere influenzato da accuse prive di fondamento mosse da un fandom.