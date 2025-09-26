Teresa Mannino punge Meloni sul caso Flotilla: “Irresponsabili, pizza e maccheroni per tutti”





La comica siciliana Teresa Mannino ha recentemente pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui critica le affermazioni della premier Giorgia Meloni riguardo alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Con il suo stile caratteristico, Mannino utilizza l’ironia per mettere in luce l’inadeguatezza del discorso della Presidente del Consiglio, menzionando anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.





Nel suo monologo, Mannino si scusa per la sua “impresentabilità”, ma subito dopo inizia a discutere la missione umanitaria degli attivisti a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla, che si sono proposti di portare aiuti ai palestinesi colpiti dal conflitto con Israele. La premier, in risposta alle notizie di attacchi che hanno danneggiato alcune delle imbarcazioni, aveva definito i partecipanti della missione come “irresponsabili”. È da questa affermazione che Mannino prende spunto per il suo intervento.



Con toni paradossali e taglienti, la comica afferma: “Voi siete degli irresponsabili, presuntuosi, egocentrici marinaretti con un nome impronunciabile, com’è che vi chiamate? Global qualche cosa. Vi siete fissati che dovevate portare voi gli aiuti umanitari a Gaza, quando sarebbe bastato fare una telefonata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Se non hai il numero, te lo procuri, vi siete procurati la barca, che immediatamente sarebbe saltata sul suo acqua scooter presidenziale, a motore, veloce che qua non c’è tempo da perdere”.

Mannino continua a descrivere un ipotetico piano in cui Meloni e Tajani avrebbero potuto rapidamente portare gli aiuti umanitari a Gaza, suggerendo che, grazie all’orientamento di Tajani, gli aiuti sarebbero stati consegnati in poche ore. La comica conclude il suo ragionamento con una nota surreale, chiedendosi perché non sia stata messa in atto tale soluzione prima: “Perché l’acqua scooter era dal meccanico, era in assistenza, Tajani aveva pure i reumatismi”.

In un passaggio particolarmente umoristico, Mannino menziona una nuova app chiamata “Meloniperù”, che i palestinesi potrebbero utilizzare per ricevere aiuti. “Basta scrivere l’indirizzo e il citofono, è importante specificare il citofono, non ce l’hanno il citofono, non hanno neanche il palazzo”, ironizza, sottolineando le difficoltà logistiche che affrontano i palestinesi. “E allora se non avete l’indirizzo, mettete quello di un nostro amico, l’unico di cui ci possiamo fidare: il Cardinale Pizzaballa”.

Il video di Mannino ha suscitato un’ampia reazione sui social, dove molti utenti hanno apprezzato la sua capacità di affrontare temi delicati con umorismo e intelligenza. La comica ha saputo mescolare la critica politica con la satira, rendendo evidente la sua posizione nei confronti delle dichiarazioni governative.

La polemica sollevata da Mannino si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulle politiche italiane riguardanti il conflitto israelo-palestinese e sull’efficacia delle missioni umanitarie. Le sue parole risuonano in un momento in cui la comunità internazionale è particolarmente attenta alle questioni umanitarie e alle responsabilità dei governi nel garantire aiuti a chi ne ha bisogno.

Inoltre, la comica ha saputo evidenziare le contraddizioni e le ambiguità delle affermazioni della premier Meloni e del Ministro Tajani, invitando a una riflessione critica sulle azioni e le parole dei leader politici. Il suo monologo è un esempio di come l’ironia possa servire da strumento di denuncia e di stimolo al dibattito pubblico.

La reazione del pubblico è stata variegata, con alcuni che hanno lodato Mannino per il suo coraggio di esprimere opinioni scomode, mentre altri hanno difeso le posizioni del governo, sottolineando la complessità della situazione in Gaza. Questo scambio di opinioni dimostra quanto sia importante il ruolo dei comici nella società, capaci di sollevare questioni importanti attraverso la satira.



