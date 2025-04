Teresa Stabile uccisa a Samarate, il marito confessa: denunciato in passato dal figlio per violenza privata

Nella notte, Vincenzo Gerardi, 57 anni, ha ammesso davanti al pubblico ministero Ciro Caramore di aver ucciso la moglie Teresa Stabile, 55 anni. L’uomo è stato arrestato mercoledì 16 aprile a Samarate (Varese) dopo aver accoltellato la donna davanti alla casa dei suoi genitori. Il crimine è avvenuto in flagranza, mentre Gerardi minacciava di togliersi la vita con lo stesso coltello usato per l’aggressione.





Gli investigatori stanno valutando se contestare la premeditazione, considerando che la coppia era in fase di separazione. Teresa Stabile si era trasferita dai genitori, in una villetta vicina a quella dove viveva con l’ex marito. Secondo le indagini, Vincenzo Gerardi aveva minacciato e seguito la moglie per diverso tempo. Aveva conservato una copia delle chiavi dell’auto di Teresa e parcheggiava spesso davanti al garage della donna, costringendola a contattarlo per poter uscire. Questo comportamento aveva portato il figlio maggiore a denunciare il padre per violenza privata circa un mese e mezzo fa, dopo un altro scontro fuori dal garage in via San Giovanni Bosco.

Nonostante il figlio avesse sporto denuncia, Teresa Stabile non aveva preso provvedimenti legali contro il marito. Sperava di evitare di provocarlo e di accelerare la separazione. Tuttavia, l’aggressione è avvenuta intorno alle 19 del giorno fatale, quando Vincenzo Gerardi ha attaccato la moglie sotto gli occhi dei genitori, mentre lei era ancora in auto dopo una giornata di lavoro. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, trasportando Teresa all’ospedale di Legnano (Milano), ma le ferite erano troppo gravi e la donna è deceduta poco dopo l’arrivo.

Il caso ha sollevato interrogativi sulla possibilità di premeditazione, dato il comportamento ossessivo di Gerardi nei confronti della moglie. Gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire tutti i dettagli dell’omicidio e valutare eventuali ulteriori accuse. La comunità è sconvolta da questo tragico evento, che ha portato via una madre e moglie amata, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici.