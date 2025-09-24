Terrore in pieno giorno: disabile scaraventato giù dal tram e derubato da due risorse marocchine





Due cittadini marocchini, di 29 e 42 anni, sono stati arrestati e posti in custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 55enne italiano ipovedente. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, che ha coordinato le indagini.





Il pomeriggio del 12 agosto, a bordo del tram 15, presso la fermata ATM “Missaglia – Feraboli” di via dei Missaglia, un uomo di 55 anni con disabilità visiva è stato ripetutamente colpito al volto, scaraventato fuori dal mezzo e preso a calci e pugni da due persone. Mentre uno dei due aggrediva l’uomo, l’altro si è impossessato di due borse contenenti apparecchi e dispositivi dal valore di 2.000 euro, utili come ausilio all’ipovedenza. I due si sono poi dati alla fuga.

Milano, a bordo di un tram, prima i pugni in faccia, poi i calci e le botte mentre la vittima, un uomo di 55 anni disabile, era ormai inerme 👉 identificati due marocchini di 29 e 42 anni che si trovavano già in carcere per altri reati

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i soccorsi, che hanno immediatamente trasportato la vittima all’ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. L’uomo, ricoverato in codice arancione, presentava diversi ematomi su viso, labbra e petto, oltre a escoriazioni su entrambi i gomiti. La sua maglietta risultava inoltre strappata. Il 55enne è stato successivamente dimesso dall’ospedale con prognosi di sette giorni.

Gli agenti della Squadra Mobile milanese sono riusciti a risalire all’identità dei cittadini pluripregiudicati: ai due è stato notificato il provvedimento restrittivo l’11 settembre presso la Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano, dove erano già detenuti per altre ragioni. I due erano infatti già stati arrestati a Ferragosto per resistenza a pubblico ufficiale: a seguito di una fuga a bordo di uno scooter rubato per sfuggire a un controllo, avevano aggredito violentemente gli agenti delle Volanti.



