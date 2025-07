Terrore nella metro di San Babila: 33enne armato di catena minaccia i passeggeri

Ieri pomeriggio, un grave episodio ha scosso la stazione della metropolitana M1 di Milano, precisamente quella di San Babila, situata nel cuore della città. Un uomo di 33 anni, armato di una grossa catena, ha seminato il panico tra i viaggiatori, minacciandoli e provocando un clima di paura in pieno orario di punta. L’intervento degli agenti della Polmetro, la sezione specializzata della Polizia di Stato che opera nelle metropolitane, ha portato all’arresto del responsabile, non senza difficoltà.





Secondo quanto riportato dalle autorità, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 25 luglio, intorno alle ore 18:00. In quel momento, la stazione era particolarmente affollata, essendo l’orario in cui numerosi pendolari tornano a casa dopo una giornata lavorativa. Diverse segnalazioni hanno raggiunto le forze dell’ordine, descrivendo un uomo che si aggirava tra i passeggeri con una grossa catena in mano, utilizzata per intimidire chiunque incontrasse.

Gli agenti della Polmetro sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza i presenti. Tuttavia, il 33enne ha reagito con violenza al tentativo di fermarlo. Ha colpito i poliziotti con calci e pugni, causando il ferimento di uno degli agenti. Quest’ultimo è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di otto giorni per guarire dalle lesioni riportate.

Nonostante la resistenza opposta dall’uomo, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e arrestarlo. Ora dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Secondo le prime ricostruzioni, il 33enne non avrebbe fornito spiegazioni sul motivo del suo comportamento né avrebbe collaborato con le autorità durante l’arresto.

La stazione di San Babila, che si trova a poca distanza dal Duomo di Milano, è una delle più frequentate della linea M1 rossa. Episodi come questo mettono in evidenza la necessità di garantire maggiore sicurezza nelle aree pubbliche e nei mezzi di trasporto, soprattutto in orari di punta. La Polmetro, che si occupa specificamente della vigilanza nelle metropolitane, ha intensificato negli ultimi anni le attività di controllo per prevenire situazioni simili.

L’agente coinvolto nell’aggressione è stato dimesso dall’ospedale dopo le cure necessarie e si sta riprendendo dalle ferite subite. Le autorità hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli operatori delle forze dell’ordine in contesti difficili come quello accaduto ieri. Nonostante la violenza dell’aggressore, gli agenti sono riusciti a gestire la situazione senza ulteriori danni per i passeggeri presenti.

Il fatto ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini e i pendolari che utilizzano quotidianamente la metropolitana per spostarsi in città. La presenza di un uomo armato di catena in una stazione affollata ha messo in evidenza quanto sia fondamentale il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica. Inoltre, ha aperto il dibattito sull’importanza di interventi mirati per prevenire episodi di violenza nelle aree urbane.

La Polizia di Stato continuerà a indagare sull’accaduto per comprendere meglio le motivazioni dietro il comportamento del 33enne e verificare se siano coinvolti altri elementi che possano spiegare l’origine del gesto. Nel frattempo, l’uomo rimane sotto custodia e a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio di ieri rappresenta un campanello d’allarme per Milano e per altre città italiane che affrontano quotidianamente sfide legate alla sicurezza nei luoghi pubblici. Gli sforzi delle forze dell’ordine sono essenziali per garantire un ambiente tranquillo e protetto per i cittadini, ma è altrettanto importante investire in strategie preventive e in campagne di sensibilizzazione per evitare che simili situazioni si ripetano.

La stazione di San Babila è tornata alla normalità dopo l’arresto dell’uomo, ma molti passeggeri hanno espresso preoccupazione per quanto accaduto. Le autorità hanno assicurato che verranno prese misure adeguate per rafforzare la sicurezza nella metropolitana e prevenire episodi analoghi in futuro.