“Ti ammazzo stasera”: 53enne arrestata in flagranza a Catania dopo aver aggredito e quasi strangolato il marito





Una donna di 53 anni è stata arrestata nelle ultime ore dai carabinieri di Catania con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo aver aggredito brutalmente il marito di 72 anni e aver tentato di strangolarlo in casa. I militari sono intervenuti intorno alle 19:30 in seguito a una telefonata di soccorso effettuata dalla vittima, che temeva per la propria incolumità.





Gli agenti del Nucleo Radiomobile, giunti sul posto, hanno trovato segni evidenti di colluttazione: oggetti rovesciati e lanciati anche in strada, e l’uomo in stato di sanguinamento e difficoltà a camminare. La donna è stata rintracciata all’esterno dell’abitazione, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre cercava di trattenere il marito all’interno; presentava uno stato di agitazione e le mani macchiate di sangue.

Entrati nell’appartamento, i carabinieri hanno constatato che il 72enne riportava numerose contusioni e lacerazioni al volto e indossava abiti strappati e insanguinati. Secondo la ricostruzione della vittima, si tratterebbe dell’ennesima aggressione da parte della moglie: dopo una lite per motivi di gelosia la donna lo avrebbe colpito con calci e pugni, gli avrebbe stretto il collo nel tentativo di strangolarlo e gli avrebbe anche detto che lo avrebbe ucciso quella sera.

Il 72enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso, dimesso poi con una prognosi di circa dieci giorni. Per la 53enne è scattato l’arresto in flagranza e il gip di Catania ha convalidato la misura, disponendo la detenzione nel carcere di Piazza Lanza.

Versione sintetica

A Catania una donna di 53 anni è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti e lesioni dopo aver picchiato e tentato di strangolare il marito 72enne. La vittima ha chiamato i soccorsi intorno alle 19:30; i militari, giunti sul posto, hanno trovato segni di colluttazione e l’uomo ferito. Trasportato al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di circa dieci giorni. La donna è stata fermata in flagranza e poi tradotta nel carcere di Piazza Lanza.



