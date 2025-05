Tragedia a Barletta: bimbo di 4 anni muore dopo essere caduto dalla bici del padre

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 5 maggio a Barletta, dove un bambino di soli quattro anni ha perso la vita cadendo da una bicicletta a pedalata assistita. L’episodio si è verificato nella zona 167 della città, precisamente lungo una ripida rampa che conduce a un garage.





Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, il piccolo era seduto sul sellino della bicicletta guidata dal padre. Durante la discesa lungo la rampa, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, provocando una caduta che si è rivelata fatale per il bambino. L’impatto al suolo è stato particolarmente violento, causando un grave trauma cranico al piccolo.

Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale Dimiccoli, il bambino è deceduto poco dopo l’arrivo. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, il piccolo non indossava un casco protettivo al momento dell’incidente, un dettaglio che potrebbe aver aggravato le conseguenze della caduta.

Le indagini sul caso sono state affidate alla polizia, sotto la direzione della Procura di Trani. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e hanno già sequestrato la bicicletta coinvolta nella tragedia. Al momento, si sta valutando anche la posizione del padre del bambino, che era alla guida del mezzo.

Sul luogo dell’incidente, in via Lattanzio, sono state raccolte testimonianze da parte delle persone presenti al momento della caduta. Questi testimoni hanno cercato di prestare i primi soccorsi al piccolo, ma purtroppo l’impatto si è rivelato troppo grave per permettere un intervento salvavita.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un senso di sgomento e dolore tra i residenti della zona. La dinamica precisa dell’incidente resta ancora sotto esame da parte delle autorità competenti, che cercheranno di chiarire eventuali responsabilità e accertare se vi siano state negligenze.

Un aspetto che sta emergendo con forza è l’importanza dell’uso del casco protettivo per i bambini durante l’utilizzo della bicicletta, anche quando non sono loro a guidarla. Questo tragico episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei mezzi a pedalata assistita e sull’attenzione necessaria durante il loro utilizzo, specialmente in situazioni potenzialmente pericolose come discese ripide.