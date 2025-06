Tragedia a Casalpusterlengo: muoiono a poche ore di distanza marito e moglie, Edmondo Agolini e Marianna Loccisano, lasciando un’intera comunità sotto shock

Una drammatica vicenda ha colpito la comunità di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, dove due coniugi, Edmondo Agolini e Marianna Loccisano, sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. La coppia, molto conosciuta e apprezzata nel quartiere, ha lasciato un vuoto profondo tra familiari, amici e conoscenti.





Secondo quanto riportato, è stato proprio Edmondo Agolini, 87 anni, a scoprire il corpo senza vita della moglie nella loro abitazione. La donna, Marianna Loccisano, di 78 anni, è deceduta nella serata di sabato 7 giugno. La causa del decesso non è stata resa nota, ma l’improvvisa perdita della moglie ha avuto un impatto devastante sull’uomo.

Nelle prime ore di domenica 8 giugno, Edmondo Agolini ha avuto un malore improvviso. I figli della coppia, preoccupati per le sue condizioni, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Lodi, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

La notizia della doppia perdita ha sconvolto profondamente l’intera comunità di Casalpusterlengo, dove i due erano considerati figure di riferimento. Edmondo Agolini era noto per essere stato lo storico gestore degli impianti sportivi del quartiere Ducatona, un luogo frequentato da giovani e famiglie, dove lui e sua moglie erano una presenza costante e rassicurante.

Il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio, ha espresso il suo cordoglio a nome dell’intera comunità: “La loro scomparsa rappresenta una gravissima perdita per la nostra città. Questi coniugi sono stati una presenza discreta, ma molto preziosa per chi frequentava la Ducatona. Dispensavano buoni consigli, facendo da guida soprattutto ai giovani, come due buoni nonni di tutti. Ci mancheranno molto.”

Anche i figli della coppia hanno voluto ricordare i genitori con un messaggio commovente: “Mamma, papà, ci avete lasciati senza parole. Il cuore spezzato e un dolore che non si rimarginerà più. Amore infinito fino alla fine, avete voluto andarvene insieme.”

La vicenda ha suscitato profonda commozione anche sui social network, dove molti cittadini hanno condiviso ricordi e messaggi di vicinanza alla famiglia. La storia di Edmondo Agolini e Marianna Loccisano è un esempio di un legame così forte da non poter essere spezzato nemmeno dalla morte.