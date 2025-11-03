Tragedia a Milano: 43enne accoltellata in piazza Gae Aulenti, è grave





Questa mattina, lunedì 3 novembre, una donna di 43 anni è stata vittima di un accoltellamento in piazza Gae Aulenti, una delle aree più frequentate di Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:00, quando l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha ricevuto una chiamata di emergenza. In risposta, un’ambulanza e un’auto medica sono stati inviati sul posto in codice rosso, indicando la gravità della situazione.





Secondo le informazioni iniziali, la donna sarebbe stata colpita alla schiena con un coltello da cucina di grandi dimensioni. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e i carabinieri sono attivamente impegnati a ricostruire la dinamica degli eventi che hanno portato a questo drammatico episodio.

Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’aggressione, la 43enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono state valutate come gravi, e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarla e fornirle le cure necessarie. La notizia dell’accoltellamento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti, che si trovavano nella zona al momento dell’incidente.

Le autorità hanno chiuso temporaneamente l’area per consentire le operazioni di indagine e per raccogliere eventuali prove che possano aiutare a identificare il responsabile dell’aggressione. Testimoni oculari sono stati interrogati dai carabinieri, che stanno cercando di ottenere informazioni dettagliate su quanto accaduto prima e dopo l’attacco. Non è chiaro se l’aggressore sia stato catturato o se sia ancora in libertà.

L’episodio di oggi si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree pubbliche di Milano. Negli ultimi mesi, ci sono stati diversi casi di violenza che hanno colpito la città, alimentando il dibattito sulla necessità di aumentare le misure di sicurezza e di sorveglianza nelle zone più frequentate.

La piazza Gae Aulenti, inaugurata nel 2012, è diventata un simbolo della modernità e dello sviluppo urbano di Milano, attirando ogni giorno migliaia di visitatori e residenti. Tuttavia, eventi come quello di oggi sollevano interrogativi sulla sicurezza di questi spazi e sulla protezione dei cittadini. Le autorità locali e le forze dell’ordine stanno lavorando per garantire un ambiente più sicuro, ma la paura di attacchi violenti continua a persistere.

La comunità di Milano è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni della donna accoltellata e sull’avanzamento delle indagini. Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni utili a contattare i carabinieri per contribuire a fare chiarezza su questo caso.



