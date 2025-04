Tragedia a Pasqua: muore in un incidente stradale il 23enne Luca Cardellini, il rugby in lutto

Durante la notte di Pasqua, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Luca Cardellini, un giovane di Pesaro noto per la sua passione per il rugby. Il ventitreenne, a bordo della sua Skoda, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva via Abbasia sulla SP 14 a Montelabbiate, finendo contro un palo dell’alta tensione. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’impatto è stato fatale.





Cardellini, che avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 3 luglio, era molto conosciuto nella comunità pesarese per il suo coinvolgimento nella squadra di rugby locale. I vigili del fuoco e il personale del 118 sono intervenuti prontamente per estrarre il giovane dalle lamiere, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Il medico presente sul luogo ha dichiarato la morte di Luca a causa delle gravi lesioni riportate.

Il giovane stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con amici in un locale della zona. La madre, preoccupata per il suo ritardo, è stata tra le prime a raggiungere il luogo dello schianto. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo del rugby marchigiano, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso numerosi messaggi di solidarietà.

Luca Cardellini aveva iniziato la sua carriera rugbistica fin da piccolo, giocando come mediano di mischia nella Pesaro Rugby e istruttore per i bambini dell’under 6. Nonostante un infortunio al ginocchio lo avesse costretto a lasciare lo sport nel 2020/2021, Cardellini non aveva mai abbandonato la sua passione, continuando ad allenare e insegnare ai più giovani.

La sua famiglia è ben nota nel panorama rugbistico pesarese. Giacomo Cardellini, fratello di Luca, è una delle colonne portanti della squadra, mentre Agnese Cardellini gioca nello stesso team. Il presidente della Federazione Italiana Rugby Marche, Vittorio Petretti, ha voluto esprimere le proprie condoglianze alla famiglia: “La conosco bene – ha ricordato -. In particolare Giacomo, coetaneo e compagno di squadra di mio figlio. Una famiglia che frequenta da anni il campo da rugby, coprendo tutti i ruoli: i figli come giocatori e i genitori, veri appassionati, impegnati come preziosi volontari del nostro ambiente”.

Oltre alla sua carriera sportiva, Luca aveva frequentato l’istituto agrario Cecchi e lavorava come operaio in un’azienda del pesarese. La sua perdita è sentita non solo nel mondo del rugby, ma anche nella comunità locale, dove era apprezzato per la sua dedizione e il suo spirito di squadra.

Il lutto ha colpito profondamente la comunità marchigiana, che si stringe attorno alla famiglia Cardellini in questo momento difficile. I messaggi di cordoglio continuano ad arrivare da parte delle società vicine e dalla Federazione, testimoniando l’affetto e il rispetto che Luca aveva saputo guadagnarsi nel corso degli anni.