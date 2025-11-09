Tragedia al parco, Giuseppe Campitelli trovato senza vita su una panchina: indagano le autorità





Un tragico evento ha scosso la comunità di Macerata quando, sabato pomeriggio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Giuseppe Campitelli, un uomo di 47 anni, su una panchina nel parco di via Isonzo. La scoperta è avvenuta intorno alle 15, quando una pattuglia della squadra Volante, impegnata in una perlustrazione nella zona, ha notato la presenza dell’uomo in una posizione che appariva innaturale.





Secondo le informazioni fornite dalle autorità, Campitelli non ha risposto agli stimoli lanciati dagli agenti, che si sono avvicinati per verificare la situazione. Una volta constatato che non era cosciente, è stata immediatamente allertata l’ambulanza al numero 118. Purtroppo, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani e il medico presente ha dovuto dichiarare il decesso del 47enne.

Le prime indagini non hanno rivelato segni di violenza sul corpo di Giuseppe Campitelli, né tracce di assunzione di sostanze. Gli agenti hanno esaminato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza situate nei punti di accesso al parco giochi, confermando che l’uomo era arrivato da solo sulla panchina. Non risultano testimoni che potessero essere presenti al momento del malore, il che ha sollevato interrogativi su cosa possa essere accaduto.

Il pubblico ministero è stato informato del caso e, in base agli elementi raccolti, il sostituto procuratore Stefania Ciccioli ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio per l’autopsia. Questa procedura è fondamentale per determinare le cause precise del decesso e chiarire eventuali circostanze che potrebbero aver contribuito all’accaduto.

Giuseppe Campitelli era originario della Campania e padre di due figli. Negli ultimi anni, si era trasferito a Macerata, lasciando la sua vita precedente a Caldarola. In passato, aveva lavorato come operaio in un mobilificio e, successivamente, in una ditta di Pollenza. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità locale, che si è stretta attorno ai suoi cari in questo momento difficile.

Le indagini continuano per ricostruire gli eventi che hanno portato al ritrovamento del corpo di Campitelli nel parco. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere ulteriori informazioni e testimonianze che possano fornire un quadro più chiaro della situazione. Attualmente, non si escludono ipotesi, ma le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e gli agenti stanno lavorando per ottenere risposte.

L’autopsia, prevista per i prossimi giorni, rappresenta un passo cruciale per fare chiarezza sulla causa del decesso. Gli esperti sperano che i risultati possano fornire indicazioni utili per comprendere se Giuseppe Campitelli abbia subito un malore improvviso o se ci siano state altre circostanze che abbiano contribuito alla sua morte.

La comunità di Macerata attende con trepidazione i risultati dell’autopsia, sperando che possano portare a una maggiore comprensione di questa tragica vicenda. La morte di un uomo di 47 anni, in un contesto apparentemente sereno come quello di un parco, ha sollevato preoccupazioni e interrogativi tra i residenti, che si chiedono come sia potuto accadere un simile dramma.



