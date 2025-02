Tragedia della solitudine a Livorno, donna trovata morta in casa dopo 5 mesi

Il corpo di Maria Marcellina Boscolo Bibi, 79 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Collesalvetti, dove viveva da sola.

Il corpo senza vita di Maria Marcellina Boscolo Bibi, una 79enne originaria di Chioggia, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione in piazza Gramsci, a Collesalvetti, in provincia di Livorno. La donna, che lavorava come operatrice socio-assistenziale, non dava notizie di sé da mesi, e la sua assenza aveva suscitato la preoccupazione dei vicini.





A segnalare la sua sparizione sono stati proprio i vicini di casa, che si sono allarmati dopo aver notato la posta accumularsi nella cassetta delle lettere e il fatto che la donna non fosse mai più stata vista in giro. Dopo aver chiamato il 112, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno forzato la porta dell’appartamento dove il corpo è stato trovato. A quel punto sono arrivati anche i medici e il collega medico legale, che hanno confermato che la causa del decesso era presumibilmente naturale.

Maria Marcellina viveva da sola e, stando a quanto riportato, non aveva rapporti quotidiani con la famiglia o con i vicini. Era vedova e si era risposata con un nuovo compagno, ma i rapporti con lui e con i figli di quest’ultimo sembrano essere stati minimi, il che ha reso la sua morte ancora più difficile da scoprire.

"La donna sembrava una persona schiva e poco incline a socializzare," ha detto Sara Paoli, sindaco di Collesalvetti, spiegando che la signora non era mai stata molto in contatto con gli altri. La casa della donna è stata trovata in ordine, senza segni di effrazione o di lotta, e le indagini dei Carabinieri hanno escluso l'ipotesi di morte violenta.

La salma di Maria Marcellina è stata rimossa e trasportata al cimitero comunale di Livorno, dove verrà affidata ai familiari per i funerali. Non sarà necessaria l’autopsia, in quanto le cause del decesso sono chiare.