Tragedia nel calcio: Antony Ylano muore sul colpo dopo lo scontro con una mucca, impatto devastante





Una tragedia ha colpito il mondo del calcio brasiliano con la prematura scomparsa di Antony Ylano, un giovane attaccante di 20 anni del Piauí Esporte Clube. Il calciatore ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 19 ottobre, mentre tornava a casa in moto. L’incidente si è verificato a causa di uno scontro con una mucca, un impatto fatale che non ha lasciato scampo al ragazzo.





Antony Ylano stava tornando a Teresina dopo aver partecipato a una festa per il compleanno di suo padre nella città di Altos, nel Piauí. Durante la celebrazione, il giovane calciatore aveva condiviso momenti felici con la sua famiglia, pubblicando un post sui social con la didascalia “il migliore del mondo”, ignaro che sarebbe stato l’ultimo messaggio della sua vita.

Dopo la festa, Ylano ha deciso di rimettersi in moto per il suo viaggio di ritorno, un tragitto che conosceva bene, di circa 40 chilometri. Tuttavia, quello che doveva essere un rientro tranquillo si è trasformato in una tragedia. Intorno alle 3 del mattino, mentre viaggiava ad alta velocità, il giovane si è trovato davanti a un gruppo di bovini, composto da quattro mucche e un vitello. La mucca più grande, di colore bianco, è stata investita in pieno da Ylano, che non ha avuto il tempo di frenare a causa della scarsa visibilità notturna.

L’impatto è stato devastante e ha sbalzato il calciatore sull’asfalto, causando ferite mortali. La polizia ha confermato che Antony Ylano è deceduto sul colpo. Anche la mucca coinvolta nell’incidente ha riportato ferite; è riuscita a rialzarsi, ma si presume che sia stata successivamente abbattuta a causa delle condizioni in cui si trovava. Non è ancora chiaro se il giovane indossasse il casco al momento dello schianto, ma la velocità eccessiva è stata identificata come una delle cause principali della tragedia.

Antony Ylano era considerato un promettente talento nel panorama calcistico del Piauí. Militava nel Piauí Esporte Clube, un club che partecipa al massimo campionato statale. Prima di unirsi al Piauí, aveva giocato per l’Associação Atlética de Altos e il Fluminense-PL. Nonostante la sua carriera fosse ancora agli inizi, aveva già conquistato due titoli di campione nel 2024 e nel 2025. La sua ambizione e il suo talento lo avevano portato a essere selezionato per partecipare alla Coppa del Brasile Under 20, prevista per il giorno successivo all’incidente, un evento che avrebbe rappresentato un passo importante nella sua carriera.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità calcistica locale e i suoi compagni di squadra, che hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità per la perdita di un giovane così promettente. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro dei media, suscitando una reazione di cordoglio tra i tifosi e gli appassionati di calcio, che hanno condiviso messaggi di sostegno alla famiglia e ai cari di Ylano.

Il tragico evento solleva anche interrogativi sulla sicurezza stradale in Brasile, in particolare nelle aree rurali, dove gli animali vaganti possono rappresentare un grave pericolo per i conducenti. Gli incidenti stradali legati a scontri con animali sono purtroppo un fenomeno non raro nel paese, e questo caso mette in luce la necessità di aumentare la consapevolezza e le misure di sicurezza per prevenire simili tragedie in futuro.



