Tragedia nel Torinese: uomo muore in casa, sommersa dall’acqua

Un’ondata di maltempo ha colpito l’Italia, con particolare intensità in Piemonte, dove è stata emessa un’allerta meteo rossa. Le forti piogge hanno causato allagamenti, frane e fiumi in piena, portando a danni significativi in diverse aree, tra cui Torino. Nel Torinese, si è registrata una tragica vittima: un uomo di 92 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Monteu da Po, apparentemente annegato a causa dell’inondazione che ha interessato la sua casa.





L’allerta non si limita al Piemonte, estendendosi anche a Parma e Piacenza, dove si sono segnalati forti venti e condizioni meteorologiche avverse. In particolare, il Po ha esondato nella zona dei Murazzi a Torino, mentre il fiume Dora e il Sesia sono stati messi sotto osservazione. Anche il fiume Stura è in piena, creando preoccupazioni per la sicurezza delle comunità locali.

Le autorità hanno chiuso il tratto dell’A5 Torino-Aosta in direzione di Torino tra Scarmagno e Ivrea, mentre tutti i treni a Biella sono stati cancellati a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La situazione è monitorata costantemente dai servizi di emergenza e dalla Protezione Civile, che stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini.

A Chivasso, i fiumi Po e Orco sono sotto stretta osservazione, con le autorità che si preparano a intervenire se necessario. La gravità della situazione ha portato a una mobilitazione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che sono stati chiamati a gestire le emergenze in corso.

Non solo il Piemonte è interessato da questo maltempo. Anche in Lombardia, si segnalano forti raffiche di vento, che hanno costretto alla chiusura di parchi a Milano e Bergamo. A Roma, la tempesta di vento ha portato a oltre 100 interventi da parte dei vigili del fuoco, evidenziando la portata del maltempo che ha colpito il centro e il sud del paese.

In Campania, l’allerta meteo rimane attiva, con temporali previsti fino a venerdì 18 aprile. La Protezione Civile ha emesso avvisi di criticità idraulica e idrogeologica, invitando i cittadini a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Le previsioni meteo per il Veneto indicano un ritorno del maltempo, con nubifragi e forti venti previsti nelle zone alpine e nelle pianure del Nord-Est. Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso valido dalle 18 di oggi, giovedì 17 aprile, fino alle 20 di domani, segnalando la possibilità di precipitazioni irregolari e rovesci.

La situazione attuale richiede un monitoraggio costante e una pronta risposta da parte delle autorità competenti. Le comunità colpite dal maltempo stanno affrontando sfide significative, con la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e di limitare i danni alle infrastrutture.