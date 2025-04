Tragedia sul lavoro a Trapani: Pietro Zito perde la vita a 35 anni, schiacciato da una porta blindata

Non ce l’ha fatta Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre e residente a Cinisi, gravemente ferito in un tragico incidente sul lavoro avvenuto giovedì scorso. Dopo due giorni di lotta in ospedale, è morto presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni erano critiche sin dall’inizio, dopo essere stato schiacciato da una pesante porta blindata durante una consegna a Misiliscemi, nel Trapanese.





Pietro lavorava per una ditta di infissi con sede a Carini. Giovedì 10 aprile, come in molte altre occasioni, stava svolgendo il suo lavoro con impegno e professionalità. Tuttavia, durante le operazioni di scarico della struttura, che era pesante e ingombrante, si è verificato un tragico errore. La porta si è ribaltata, travolgendo Pietro e causando un impatto devastante.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi, e Pietro è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Data la gravità delle ferite riportate, è stato successivamente trasferito all’ospedale Civico e poi al Trauma Center di Villa Sofia, specializzato nel trattamento di casi complessi. Nonostante gli sforzi del personale medico, il cuore di Pietro ha smesso di battere, lasciando la comunità in lutto.

Attualmente, la Procura di Trapani sta indagando sulla dinamica dell’incidente, coordinata dal sostituto procuratore Sara Morri. I tecnici dello S.Pre.S.A.L. dell’Asp di Trapani e i carabinieri della stazione di Misiliscemi sono coinvolti nelle indagini per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto e verificare se tutte le misure di sicurezza siano state rispettate.

Nel frattempo, sui social network si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Pietro Zito. Centinaia di amici, colleghi e conoscenti stanno esprimendo affetto e vicinanza alla famiglia, colpita da un dolore incolmabile. Pietro lascia una moglie e un vuoto profondo, accentuato dalla consapevolezza che nessuno dovrebbe perdere la vita in un incidente sul lavoro.

L’incidente di Pietro Zito evidenzia la necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre attuale e cruciale. La comunità di Cinisi e Montelepre è in lutto, e la tragedia ha suscitato una forte reazione tra i cittadini, che chiedono maggiore attenzione e misure di prevenzione per evitare simili incidenti in futuro.

Le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto, e la speranza è che si possano trarre insegnamenti da questa tragedia. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità, e ogni incidente dovrebbe servire come monito per migliorare le condizioni lavorative e proteggere i lavoratori.