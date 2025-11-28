Tragedia sulla statale Palermo-Sciacca: madre e figlia morte nello schianto, due i feriti gravi





Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla statale Palermo-Sciacca, nel comune di Altofonte, all’interno della città metropolitana di Palermo. Due donne hanno perso la vita e due giovani sono rimasti gravemente feriti a seguito di uno schianto frontale tra due automobili che procedevano in direzioni opposte. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di oggi, venerdì 28 novembre, all’altezza del chilometro 8,400 della strada statale 624.





L’impatto è stato devastante, distruggendo entrambi i veicoli coinvolti e spezzando due vite. Le vittime, madre e figlia residenti a Monreale, sono state trovate in condizioni critiche dai soccorritori del 118, allertati da altri automobilisti di passaggio. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari, per entrambe le donne non c’è stato nulla da fare, e sono state dichiarate decedute poco dopo il loro arrivo sul posto.

Oltre alle due vittime, nell’incidente sono rimasti gravemente feriti anche due giovani, trasportati in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo per ricevere le cure necessarie. Durante lo scontro, le due auto si sono schiantate contro un muro che costeggia la carreggiata, coinvolgendo anche una terza vettura il cui conducente ha riportato ferite di entità non grave.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre alle ambulanze del 118, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, che ora hanno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dalle prime indagini, sembra che una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta all’altezza di un curvone tra Monreale e Altofonte, ma le cause precise del sinistro sono ancora da accertare.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. L’Anas ha comunicato che sono state predisposte deviazioni temporanee lungo la strada provinciale 69 bis, attraverso gli svincoli di Giacalone e Altofonte.

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, evidenziando la necessità di maggiori controlli e misure preventive per evitare simili incidenti in futuro. La comunità locale è in lutto per la perdita delle due donne, che lascia un vuoto incolmabile tra amici e familiari.



