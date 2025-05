Tragico incendio in un condominio: muoiono una donna di 43 anni e i suoi 3 figli, fermato un uomo a Londra

Un drammatico incendio ha colpito il quartiere di Brent, a nord-est di Londra, provocando la morte di una donna di 43 anni e dei suoi tre figli, rispettivamente di 15, 8 e 4 anni. Le fiamme sono divampate nella notte in una proprietà situata in Tillett Close, nella zona di Stonebridge, vicino a Wembley. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che si è ritrovata a fare i conti con una perdita devastante.





I vigili del fuoco sono stati allertati intorno all’una di notte e si sono precipitati sul luogo per domare l’incendio. Nonostante gli sforzi, le fiamme sono state completamente spente solo dopo due ore. Nel frattempo, i soccorritori hanno trovato le quattro vittime all’interno dell’abitazione. La London Fire Brigade (LFB) ha confermato che la madre e uno dei bambini sono stati tratti in salvo dal secondo piano della casa, ma purtroppo sono stati dichiarati deceduti poco dopo dagli operatori dell’elisoccorso. Gli altri due bambini sono stati rinvenuti senza vita all’interno della proprietà.

Altre due persone sono rimaste ferite nell’incendio: una donna di 70 anni e un’adolescente, entrambe ricoverate in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni non sono state rese note al momento.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato sul luogo della tragedia con l’accusa di omicidio plurimo. Il sovrintendente Steve Allen, della polizia metropolitana di Londra, ha dichiarato che “siamo ancora nelle fasi iniziali delle nostre indagini, tuttavia un uomo è stato arrestato fuori dalla casa. È attualmente in custodia e sarà interrogato dagli agenti”. Le autorità stanno cercando di determinare le cause dell’incendio e verificare se ci siano elementi che possano confermare un atto doloso.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto. Mohamed Labidi, un residente della zona, ha raccontato: “Sono tutte brave persone, non ho mai avuto alcun problema con loro. È davvero scioccante. Questa è una comunità molto forte, ci prendiamo cura l’uno dell’altro”. Un altro vicino, che ha preferito rimanere anonimo, ha descritto la scena come traumatica: “È orribile, abbiamo visto gente correre fuori. È difficile da elaborare. Mi sono appena trasferito qui”.

Due abitazioni sono state gravemente danneggiate dalle fiamme, rendendo necessario l’intervento delle autorità locali per garantire la sicurezza degli edifici circostanti. I residenti della zona hanno offerto il loro sostegno alle famiglie colpite e si sono radunati per esprimere il loro cordoglio.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha espresso il suo dolore per la tragedia in un messaggio pubblicato sui social media: “Questa è una notizia devastante e i miei pensieri sono con la famiglia, gli amici e la comunità in generale delle quattro persone che purtroppo hanno perso la vita”.

Le indagini sull’incidente continuano e le autorità stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto. Nel frattempo, il quartiere di Brent si stringe attorno ai familiari delle vittime, cercando di affrontare insieme il dolore causato da questa terribile perdita.