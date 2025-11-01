Tragico incidente a Catania, Ettore muore a soli 18 anni: feriti un coetaneo e una 15enne





Un giovane di 18 anni, Ettore Carnazzo, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Scordia, in provincia di Catania, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. L’incidente ha coinvolto anche un suo coetaneo e una ragazza di 15 anni, che sono rimasti feriti. La tragedia si è consumata sulla strada provinciale 29, che collega Scordia a Palagonia.





Secondo le prime ricostruzioni, Ettore e gli altri due ragazzi viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo Mito quando, per cause ancora da accertare, il veicolo ha sbandato, uscendo dalla carreggiata e schiantandosi violentemente contro un muro. L’impatto ha distrutto la parte anteriore dell’auto, lasciando poco margine di salvezza per Ettore. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale del 118, che è giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, le condizioni del giovane sono apparse subito critiche.

I soccorritori hanno tentato di rianimare Ettore, trasportandolo d’urgenza all’ospedale, ma ogni tentativo si è rivelato vano e il giovane è deceduto poche ore dopo a causa delle ferite riportate nell’incidente. Gli altri due ragazzi coinvolti, un coetaneo e una ragazza di 15 anni, sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale con codice di massima urgenza. Attualmente, sono ricoverati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, dove i medici hanno dichiarato le loro condizioni come serie, ma fortunatamente escludendo il pericolo di vita.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. Le prime informazioni suggeriscono che si tratti di un incidente autonomo. La vettura, guidata presumibilmente da Ettore, stava percorrendo la provinciale in direzione di Scordia, la città di residenza del giovane, quando, probabilmente a causa dell’alta velocità e dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ha sbandato nei pressi del cimitero, schiantandosi contro un muro.

La notizia della morte di Ettore Carnazzo ha profondamente scosso la comunità di Scordia. In un comunicato ufficiale, il Sindaco ha espresso il proprio cordoglio: “Con grande dolore, l’Amministrazione e il Consiglio Comunale di Scordia esprimono il loro più sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane Ettore Carnazzo, vittima di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla provinciale tra Scordia e Palagonia. La perdita di un ragazzo di soli diciotto anni è un dolore straziante e lascia un vuoto incolmabile nella comunità scordiense. A nome delle istituzioni, porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti i suoi cari.”

Il Sindaco ha anche rivolto un messaggio di augurio per una pronta guarigione ai due giovani feriti, sottolineando l’importanza della solidarietà in questo momento di profonda tristezza: “In questo momento di profonda tristezza, l’intera comunità di Scordia si unisce nel lutto e si stringe con affetto e solidarietà attorno alle famiglie colpite da questa immane tragedia.”

La morte di Ettore ha suscitato una forte reazione tra gli abitanti di Scordia, che si sono uniti per ricordarlo e onorare la sua memoria. Molti amici e conoscenti hanno condiviso i loro ricordi e le loro esperienze con il giovane, evidenziando il suo spirito vivace e la sua generosità. La comunità si sta mobilitando per offrire supporto alla famiglia in questo difficile momento, dimostrando che la solidarietà e l’unità possono aiutare a superare anche le perdite più devastanti.



