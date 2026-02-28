Gli Stati Uniti e Israele colpiscono l’Iran, Trump chiede il rovesciamento del governo iraniano





Gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran sabato in un’importante offensiva che ha minacciato un conflitto regionale più ampio, con il presidente Donald Trump che ha promesso di devastare le forze armate del Paese, eliminare il suo programma nucleare e provocare un cambiamento di governo.





Il presidente Donald Trump ha annunciato attacchi contro l’Iran e ha invitato gli iraniani a rovesciare il loro governo. Trump ha fatto l’annuncio tramite la sua piattaforma social Truth Social.

Ondate di forti esplosioni hanno scosso la capitale iraniana, Teheran, a partire dalle 9 del mattino ora locale (1 a.m. a Washington), e testimoni hanno descritto il caos nelle strade mentre le persone correvano a cercare riparo, trovare i propri cari o lasciare la città. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira, tra l’altro, un raduno di alti funzionari iraniani nei primi attacchi.

Immagini satellitari hanno mostrato una colonna di fumo e danni estesi nel complesso ad alta sicurezza dell’Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran. Sebbene lo stato della leadership iraniana non fosse immediatamente noto, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato a NBC News che Khamenei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian erano ancora vivi “per quanto ne so”.

Trump aveva minacciato un attacco per settimane, affermando in precedenza che stava valutando raid limitati per costringere l’Iran ad accettare le condizioni statunitensi per un accordo che limitasse il suo programma nucleare. Invece, ha lanciato un’operazione molto più ambiziosa che gli analisti definiscono più pericolosa.

Il presidente ha dichiarato in un video pubblicato su Truth Social sabato che, oltre a colpire il programma nucleare iraniano, gli Stati Uniti avrebbero “raso al suolo la loro industria missilistica”, “annientato la loro marina” e favorito il rovesciamento del regime, sostenendo che l’Iran aveva rifiutato di raggiungere un accordo che avrebbe evitato la guerra.

Decine di attacchi statunitensi sono stati condotti da aerei d’assalto partiti da basi e portaerei in Medio Oriente, con funzionari che hanno dichiarato che l’obiettivo iniziale erano le risorse militari iraniane. L’esercito israeliano ha affermato di bombardare anche decine di siti in tutto il Paese.

Araghchi ha promesso che l’esercito iraniano “insegnerà agli aggressori la lezione che meritano”. Ha aggiunto che, attaccando l’Iran, Trump stava servendo gli interessi di Israele — principale rivale regionale dell’Iran — piuttosto che quelli degli Stati Uniti.

In risposta, l’Iran ha lanciato ondate di missili balistici contro Israele, provocando boati mentre le difese aeree israeliane cercavano di intercettarli. Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain e Kuwait — tutti Paesi che ospitano basi militari statunitensi — hanno dichiarato di essere stati attaccati, così come la Giordania. La caduta di detriti di un missile balistico iraniano ha ucciso almeno una persona negli Emirati Arabi Uniti, secondo il governo locale.

Gli analisti hanno avvertito che i combattimenti potrebbero facilmente degenerare in una guerra prolungata senza una chiara via d’uscita. Molti leader mondiali hanno invitato alla moderazione, anche se Canada e Australia hanno sostenuto la campagna americana contro l’Iran.

Trump ha suggerito che il conflitto potrebbe concludersi con una rivolta degli iraniani contro il loro governo autoritario dopo l’assalto americano. “Sarà vostro da prendere,” ha detto Trump rivolgendosi al popolo iraniano. “Questa sarà probabilmente la vostra unica occasione per generazioni.”

Ecco cos’altro c’è da sapere:

— Caos a Teheran: Ali Zeinalipoor, residente a Teheran, ha raccontato di aver visto una massiccia colonna di fumo levarsi dalla vicina Pasteur Street. “Sono corso a scuola a prendere mia figlia alle medie. Le ragazze erano nascoste sotto le scale e piangevano,” ha detto.

— La crisi: Le tensioni più recenti con l’Iran sono iniziate dopo che Trump, all’inizio di gennaio, aveva promesso di sostenere i manifestanti antigovernativi nel Paese. Il governo iraniano ha represso quelle proteste con una sanguinosa stretta che ha causato migliaia di morti, secondo gruppi per i diritti umani. Più recentemente, Trump si è concentrato sul programma nucleare iraniano. Funzionari statunitensi e iraniani hanno tenuto giovedì un ultimo round di colloqui mediati sul programma, conclusosi senza una svolta.

— Notizie di vittime in Iran: I media statali iraniani hanno riferito che uno degli attacchi ha colpito una scuola elementare femminile nella città meridionale di Minab, uccidendo decine di bambini. L’agenzia di stampa statale IRNA ha parlato di circa 40 morti e 48 feriti. Il rapporto non ha potuto essere verificato in modo indipendente. Le forze armate statunitensi e israeliane non hanno commentato immediatamente.

— Gli attacchi dell’anno scorso: Gli Stati Uniti hanno bombardato le strutture nucleari iraniane lo scorso giugno durante una guerra di 12 giorni tra Israele e Iran. Sebbene Trump avesse ripetutamente affermato che il programma nucleare iraniano era stato “annientato” da quegli attacchi americani, in seguito è emerso che era stato indebolito, ma non distrutto in modo decisivo.



