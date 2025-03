Tragico incidente: Edoardo Mangano muore sul tetto di un treno merci, l’amico riceve un messaggio disperato

Edoardo Mangano, un giovane di 19 anni, ha perso la vita a Verona in un tragico incidente avvenuto dopo una serata trascorsa con gli amici. Il ragazzo è stato folgorato mentre si trovava sul tetto di un treno merci fermo sui binari della stazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, Edoardo ha tentato di chiedere aiuto tramite una telefonata, ma il suo cellulare era quasi scarico e non è riuscito a fornire dettagli chiari sulla situazione.





Il giovane era accompagnato da un amico al momento dell’incidente, ma quest’ultimo era fuggito pochi istanti prima, quando le autorità avevano notato la presenza di persone sui vagoni del treno. È stato proprio lui a contattare i soccorsi, spiegando successivamente come fosse avvenuta la tragedia.

La causa della morte di Edoardo è legata a una bravata che ha preso una piega fatale. Nella notte tra venerdì e sabato, il 19enne e alcuni amici hanno tentato di entrare in un locale senza pagare. Per farlo, hanno scavalcato la recinzione di una stazione secondaria a Verona, precisamente a Porta Vescovo, e sono saliti sui vagoni di un treno merci. Il personale della sicurezza, accortosi della situazione, ha allertato le autorità, costringendo il gruppo a fuggire. Mentre gli amici si allontanavano, Edoardo e un altro ragazzo sono rimasti sul tetto del treno. Il giovane ha tentato di scendere lanciandosi da un’altezza considerevole, ma ha toccato accidentalmente la linea elettrica, che gli è stata fatale.

Prima di perdere la vita, Edoardo ha cercato di contattare uno dei suoi amici, ma il compagno di fuga ha svenuto per lo shock. Fortunatamente, si è ripreso poco dopo e ha cercato di allertare i soccorsi. La sua testimonianza sarà cruciale per comprendere appieno la dinamica dell’incidente.

Le forze dell’ordine hanno rintracciato gli amici di Edoardo per interrogarli riguardo agli eventi che hanno portato alla sua morte. La salma del giovane è stata messa a disposizione del magistrato, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le responsabilità di chi si trovava con lui al momento della tragedia.

La morte di Edoardo Mangano ha suscitato un’ondata di commozione e preoccupazione nella comunità locale. La polizia ferroviaria sta esaminando ogni aspetto della vicenda, cercando di ricostruire le ultime ore del giovane e le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Gli investigatori stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per ottenere ulteriori dettagli su quanto accaduto.

La tragedia di Edoardo mette in luce non solo i rischi associati a comportamenti imprudenti, ma anche la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza nei luoghi pubblici. Incidenti come questo sollevano interrogativi sulla responsabilità dei giovani e sull’importanza di educarli riguardo ai pericoli che possono incontrare.