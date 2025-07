Tragico incidente sulla Gardesana: muore il motociclista Sebastiano Bertera, 30 anni, in uno scontro con un’auto. Illesi i turisti coinvolti

Un drammatico incidente stradale ha spento la vita di Sebastiano Bertera, un giovane di 30 anni, nel pomeriggio di lunedì 7 luglio. L’episodio si è verificato lungo la Gardesana, al confine tra Toscolano Maderno e Gargnano, in provincia di Brescia. Secondo le ricostruzioni delle autorità, il motociclista si sarebbe scontrato violentemente contro una station wagon che lo precedeva e che stava effettuando una svolta a sinistra. L’impatto gli è stato fatale, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi.





Il tragico evento è avvenuto intorno alle 17:45. Sebastiano Bertera, originario di Limone sul Garda e nato nel 1994, stava percorrendo la strada in direzione di Gargnano a bordo della sua moto. La dinamica dell’incidente sembra essere legata a una manovra della vettura che lo precedeva, una station wagon con a bordo due turisti danesi. La macchina avrebbe svoltato a sinistra in prossimità di un’intersezione stradale, ma il motociclista non avrebbe avuto il tempo necessario per frenare, finendo contro la fiancata del veicolo.

L’urto è stato estremamente violento e ha scaraventato il giovane contro il guard rail. Poco più avanti rispetto a lui, un amico che viaggiava su un’altra moto ha assistito impotente alla scena. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con due ambulanze e un elisoccorso. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per Sebastiano Bertera non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi.

I turisti danesi a bordo dell’auto, un uomo di 53 anni e una donna di 59 anni, sono rimasti illesi e sono risultati negativi ai test tossicologici effettuati dalle autorità. La loro vettura è stata coinvolta nella collisione ma non ha riportato danni significativi.

La polizia stradale di Salò, insieme agli agenti della polizia locale di Toscolano Maderno e Gargnano, ha preso in carico i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore, causando disagi alla circolazione nella zona. Al termine delle operazioni, è stata riaperta.

Il tragico evento ha sconvolto la comunità di Limone sul Garda, dove Sebastiano Bertera risiedeva. La notizia della sua morte ha suscitato profonda tristezza tra amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona solare e appassionata della vita. Sui social network sono già numerosi i messaggi di cordoglio dedicati al giovane motociclista.

Gli incidenti stradali lungo la Gardesana non sono purtroppo rari, soprattutto nei mesi estivi quando il traffico aumenta significativamente per via del turismo nella zona del lago di Garda. Le autorità locali stanno valutando possibili interventi per migliorare la sicurezza stradale lungo questo tratto particolarmente frequentato.

Questo dramma segue un altro incidente mortale avvenuto recentemente a Nembro, dove un uomo ha perso la vita in uno scontro tra moto e auto. Episodi come questi continuano a ricordare l’importanza della prudenza e del rispetto delle regole stradali per prevenire tragedie simili.

La comunità locale si stringe attorno alla famiglia di Sebastiano Bertera in questo momento di dolore. Il giovane lascia un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e che ora piangono la sua prematura scomparsa.