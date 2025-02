Tragico incidente sulla SP82 tra Gioia del Colle e Acquaviva: scontro tra tre vetture, muoiono due persone, un 19enne e un 44enne

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio, un grave incidente ha avuto luogo lungo la strada provinciale 82, nel tratto che collega Acquaviva delle Fonti a Gioia del Colle. Tre automobili sono state coinvolte in un violento scontro che ha portato alla morte di due persone e ha lasciato un ferito.





Le vittime sono Klajdi Malaj, un giovane di 19 anni di origine albanese residente a Gioia del Colle, e Filippo Nettis, un uomo di 44 anni originario di Acquaviva delle Fonti. Malaj è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Nettis, invece, è stato soccorso immediatamente dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove, sfortunatamente, è morto poco dopo il suo arrivo. Nettis lascia un figlio e una comunità in lutto per la sua prematura scomparsa.

Il conducente della terza auto coinvolta nello schianto è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le indagini dovranno chiarire le cause che hanno portato all’impatto, che potrebbe essere stato causato da alta velocità, distrazione o condizioni stradali sfavorevoli.

La notizia del tragico evento ha colpito profondamente le comunità di Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti. Il sindaco Giovanni Mastrangelo ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, affermando: “A seguito di un terribile incidente stradale, verificatosi questa notte sulla strada provinciale 82, sono decedute due persone, una delle quali era un cittadino gioiese. L’intera amministrazione comunale si stringe attorno alle famiglie colpite da questa immane tragedia.”

In segno di rispetto per il lutto che ha colpito la comunità, il Comune ha deciso di rinviare un evento previsto per il Carnevale locale, inizialmente programmato per il 4 marzo. Questa decisione è stata accolta con comprensione dalla cittadinanza, che si unisce nel dolore per la perdita di due vite spezzate troppo presto.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona. La frequenza con cui si verificano incidenti gravi lungo la provinciale 82 ha portato a richieste di maggiori controlli e misure preventive per garantire la sicurezza degli automobilisti. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come migliorare le condizioni stradali e ridurre il rischio di futuri incidenti.

Mentre le indagini continuano, le famiglie delle vittime si trovano a dover affrontare un dolore incommensurabile. La comunità si stringe attorno a loro, offrendo supporto e solidarietà in questo momento difficile. La speranza è che le indagini possano portare a risposte e, soprattutto, a misure che possano prevenire tragedie simili in futuro.