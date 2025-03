Travolto da un autobus in officina: Moreno Finocchio muore dopo cinque giorni di agonia

Si è conclusa in tragedia la vicenda di Moreno Finocchio, un meccanico di 40 anni rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro a Roma. L’uomo, impiegato presso un’officina specializzata nella manutenzione di mezzi pesanti, stava eseguendo interventi su un autobus quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un altro pullman in manovra. Il mezzo era guidato da un collega che, non accorgendosi della sua presenza, lo ha accidentalmente schiacciato contro un altro veicolo. L’impatto ha provocato lesioni gravissime, in particolare traumi al torace, che si sono rivelati fatali.





Il drammatico incidente è avvenuto lo scorso venerdì. Subito dopo l’accaduto, Moreno Finocchio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Nonostante le cure tempestive e un iniziale miglioramento che aveva fatto sperare i medici e i familiari, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. Dopo cinque giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere, lasciando nella disperazione la moglie, i tre figli e tutta la comunità di Anagni, dove l’uomo viveva con la sua famiglia.

Il meccanico risiedeva in contrada Pantanello, una zona della città di Anagni, ed era molto conosciuto e stimato da amici e colleghi. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi da chi lo conosceva, ricordandolo come una persona dedita al lavoro e alla famiglia. La data dei funerali non è stata ancora resa nota.

Le autorità competenti stanno ancora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Tuttavia, dai primi accertamenti sembra che si sia trattato di una tragica fatalità. Moreno Finocchio si trovava vicino a un pullman su cui stava lavorando, quando il collega, impegnato in una manovra con un altro mezzo pesante, non si è accorto della sua presenza. La vittima, colta di sorpresa, non è riuscita a spostarsi in tempo, finendo schiacciata tra i due veicoli. Il collega alla guida, sconvolto dall’accaduto, avrebbe dichiarato di non averlo visto.

Le condizioni di Finocchio erano apparse disperate sin dai primi momenti, ma i medici del San Camillo avevano tentato ogni possibile intervento per salvarlo. Nei giorni successivi al ricovero, un lieve miglioramento aveva acceso le speranze dei familiari, ma il quadro clinico si è aggravato improvvisamente, portando all’inevitabile decesso.

La morte di Moreno Finocchio rappresenta l’ennesima tragedia legata agli incidenti sul lavoro, un tema che continua a destare preoccupazione in Italia. Secondo i dati più recenti, gli infortuni sul lavoro sono ancora troppo frequenti, soprattutto in settori come quello della manutenzione e dei trasporti. La vicenda di Finocchio richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché episodi simili possano essere prevenuti in futuro.