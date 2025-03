Trentino, camionista ferma un’auto contromano bloccando la strada con il suo camion: un gesto di grande coraggio

Un atto di coraggio e prontezza ha impedito un possibile incidente lungo la statale 47 della Valsugana, in Trentino. Sara De Bastiani, una camionista di 36 anni originaria di Belluno, stava guidando il suo autoarticolato per l’azienda altoatesina Waldprofi quando ha notato una Fiat 500 che procedeva contromano. Per evitare una tragedia, ha messo il suo camion di traverso all’altezza dello svincolo di Marter, bloccando il traffico e permettendo alla conducente di rendersi conto dell’errore.





L’episodio è accaduto poco prima delle 12:30 di ieri e si è risolto in pochi minuti, senza che gli automobilisti in coda avessero il tempo di accorgersi del pericolo imminente. L’intervento tempestivo di De Bastiani ha evitato conseguenze potenzialmente gravi su una strada a doppia corsia e senso unico.

Dopo l’incidente, Sara ha condiviso la sua esperienza sui social media, postando anche una foto scattata da un collega che si trovava nella direzione opposta. In merito all’accaduto, ha dichiarato: “Fortuna che ogni tanto non ragiono ma agisco d’istinto,” sottolineando l’importanza della prontezza di riflessi in situazioni di emergenza. Inoltre, ha suggerito che anche gli automobilisti dovrebbero partecipare a corsi sulla sicurezza stradale per migliorare la loro consapevolezza.

Intervistata dall’ANSA, De Bastiani ha approfondito la dinamica dell’evento, evidenziando come la sua decisione immediata sia stata cruciale per prevenire un possibile incidente. La sua azione ha dimostrato che, in situazioni di emergenza, la rapidità di pensiero può fare la differenza tra la vita e la morte.

La storia di Sara ha avuto un epilogo toccante: la figlia della conducente della Fiat 500 ha contattato De Bastiani per esprimere la sua gratitudine. Ha riconosciuto il sangue freddo e il senso di responsabilità mostrati dalla camionista durante l’emergenza, sottolineando l’importanza del suo gesto.

Questo episodio mette in luce non solo il coraggio di Sara De Bastiani, ma anche la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Gli incidenti causati da conducenti che si immettono contromano sono purtroppo frequenti e possono avere conseguenze devastanti. La prontezza di riflessi e l’azione tempestiva di un singolo individuo possono, in circostanze critiche, salvare vite.

In un contesto in cui la sicurezza stradale è fondamentale, è essenziale che tutti gli utenti della strada siano consapevoli dei rischi e delle responsabilità che comporta la guida. La vicenda di Sara è un esempio di come ogni persona possa fare la differenza, intervenendo per prevenire situazioni pericolose.

Le autorità locali e le organizzazioni per la sicurezza stradale dovrebbero considerare questa storia come un’opportunità per promuovere campagne di sensibilizzazione e corsi formativi. L’educazione alla guida sicura è un passo cruciale per ridurre il numero di incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.