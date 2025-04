Trovata senza vita Alice, la giovane di 23 anni sparita da Bologna: si indaga

La tragica notizia della morte di Alice, una ragazza di 23 anni scomparsa da Bologna, ha scosso la comunità locale. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nella serata di giovedì, vicino alla rotonda del Dazio, nella zona di San Ruffillo. La conferma del ritrovamento è arrivata dalla polizia di Bologna, che aveva avviato indagini e ricerche dopo la denuncia di scomparsa presentata dai genitori.





Alice era scomparsa mercoledì pomeriggio, e da quel momento i suoi familiari avevano lanciato un appello disperato per cercarla. “Chiunque la veda contatti immediatamente i seguenti numeri”, si leggeva nel volantino condiviso sui social, autorizzando la pubblicazione delle immagini della giovane. I genitori, molto preoccupati, avevano espresso la loro speranza di ritrovarla il prima possibile.

Le ricerche per ritrovare Alice si erano intensificate, con una mobilitazione di amici e conoscenti che si erano uniti nella ricerca. Le sue foto avevano fatto il giro dei social media, in un tentativo di sensibilizzare il pubblico e ottenere informazioni su di lei. L’ultima volta che era stata vista, Alice si trovava nella zona di Mazzini-Savena. Era uscita senza il cellulare, che aveva lasciato a casa, portando con sé solo il portafoglio e le chiavi di casa.

La giovane lavorava presso la Coop di San Lazzaro e allenava le under 13 del Softball con la squadra Bluegirls di Pianoro, un’attività che evidenziava il suo impegno nella comunità. La sua scomparsa ha colpito non solo la famiglia, ma anche i compagni di lavoro e le ragazze che allenava, tutti in attesa di notizie rassicuranti.

Dopo un giorno intero di ricerche, la drammatica notizia del ritrovamento di Alice ha lasciato la comunità in uno stato di shock. Non si esclude la possibilità di un gesto volontario, ma le autorità stanno ancora conducendo accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. Le indagini sono attualmente in corso e si stanno raccogliendo ulteriori informazioni per comprendere meglio quanto accaduto.

Il ritrovamento del corpo ha sollevato interrogativi sulle ragioni della scomparsa e sulle condizioni che hanno portato alla morte della giovane. Le indagini della polizia si concentrano su diversi aspetti della vita di Alice, cercando di ricostruire le ultime ore prima della sua scomparsa. Le autorità stanno anche esaminando eventuali segnalazioni o testimonianze che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla situazione.

La comunità di Bologna sta vivendo un momento di grande tristezza e sgomento. Le parole di sostegno e vicinanza alla famiglia di Alice si stanno moltiplicando, mentre molti si interrogano su come possa accadere una tragedia simile. La scomparsa e la successiva morte della giovane hanno messo in luce la fragilità della vita e l’importanza di prestare attenzione ai segnali di disagio.

Le indagini proseguiranno fino a quando non si avrà chiarezza sulle cause del decesso. È fondamentale che venga fatta luce su quanto accaduto, sia per rispetto nei confronti della famiglia di Alice, sia per garantire che situazioni simili possano essere prevenute in futuro.