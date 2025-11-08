Trump accoglie Orban, che trionfa su Bruxelles: sospese le sanzioni e status di interlocutore di riferimento





L’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto il Primo Ministro ungherese, Viktor Orban, presso la Casa Bianca, riaprendo la possibilità di un incontro con il Presidente russo, Vladimir Putin. Trump ha dichiarato: “C’è sempre una possibilità” di un incontro con Putin, esprimendo il desiderio che si svolga a Budapest.





Durante l’incontro con Orban, Trump ha elogiato il Primo Ministro ungherese definendolo “un grande leader”. Ha inoltre annunciato che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di concedere un’esenzione all’Ungheria dalle sanzioni sul petrolio russo, affermando: “Non hanno altre possibilità”.

Trump ha sottolineato l’importanza del rispetto per Orban e l’Ungheria da parte degli altri leader europei, dichiarando: “Ho un bellissimo rapporto con tutti i leader europei, ma voglio dire loro che devono rispettare Orban e l’Ungheria”.

In seguito all’incontro, è stato annunciato che Budapest acquisterà gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti per un valore di 600 milioni di dollari. Trump ha elogiato Orban per la sua gestione dell’immigrazione, affermando: “Sull’immigrazione l’Europa ha fatto errori enormi, lui non li ha fatti. Piace a qualcuno, a me piace e lo rispetto, ed è così che l’Ungheria viene guidata, è guidata correttamente, ed è per questo che avrà molto successo alle prossime elezioni”.

Orban ha risposto, riconoscendo i progressi compiuti da Trump nei rapporti bilaterali, affermando: “In 10 mesi Trump ha riparato i danni prodotti dalla precedente amministrazione, anche per quanto riguarda i rapporti bilaterali”.



