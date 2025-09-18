Trump choc dopo la notizia dei 700mila soldati russi schierati: “Rischiamo la terza guerra mondiale”





Il presidente russo Vladimir Putin ha comunicato durante un incontro con i leader dei gruppi parlamentari alla Duma di Stato, la camera bassa del Parlamento russo, che più di 700mila soldati russi sono attualmente schierati lungo la linea di contatto nell’ambito dell’operazione militare speciale contro l’Ucraina. Questa affermazione segna un momento significativo nel contesto del conflitto, evidenziando l’impegno militare di Mosca nella regione.





Nel frattempo, a Londra, l’ex presidente americano Donald Trump ha manifestato la sua delusione nei confronti di Putin, esprimendo la sua convinzione che il conflitto in Ucraina avrebbe potuto concludersi rapidamente, in particolare dopo un incontro bilaterale avvenuto in Alaska. “Mi ha deluso, mi ha davvero deluso,” ha dichiarato Trump, aggiungendo che il leader russo sta “uccidendo molte persone e ne sta perdendo più di quante ne stia uccidendo; francamente, i soldati russi vengono uccisi a un ritmo più alto dei soldati ucraini.”

Trump ha continuato a sottolineare che, se fosse rimasto alla Casa Bianca, il conflitto non sarebbe scoppiato. “Sono milioni le persone che sono morte in quella guerra, milioni di anime, e non sono soldati americani. I soldati vengono uccisi a livelli che nessuno ha visto dalla Seconda Guerra Mondiale. Sento di avere l’obbligo di risolvere la situazione per questo motivo,” ha affermato. Secondo l’ex presidente, la guerra in Ucraina avrebbe potuto portare a una terza guerra mondiale. “Quella era una guerra che poteva diventare una terza guerra mondiale… e sarebbe stata una vergogna,” ha dichiarato.

Trump ha anche messo in guardia sul pericolo di un conflitto globale, affermando che “siamo molto vicini a una guerra mondiale.” Queste affermazioni giungono in un momento in cui le tensioni tra Russia e Occidente continuano a crescere, con la comunità internazionale che esprime preoccupazione per l’escalation del conflitto.

Dall’altra parte, Mosca ha accusato l’Europa di non avere interesse nel far terminare il conflitto in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha dichiarato che l’Unione Europea non desidera una risoluzione della crisi e che le autorità a Bruxelles intendono “rilanciare la macchina da guerra europea.” Queste dichiarazioni riflettono un clima di sfiducia reciproca e di accuse tra Russia e Occidente, complicando ulteriormente la situazione.

Il conflitto in Ucraina ha causato enormi perdite di vite umane e ha avuto un impatto devastante sulla popolazione civile. Le affermazioni di Putin e Trump evidenziano le diverse percezioni e narrazioni che circondano la guerra, con il presidente russo che cerca di giustificare l’azione militare e l’ex presidente americano che critica la gestione della crisi da parte del suo successore.

La situazione attuale è caratterizzata da una crescente polarizzazione e da un’intensificazione delle tensioni geopolitiche. Le dichiarazioni di Trump suggeriscono una volontà di intervenire, mentre Putin continua a rafforzare la sua posizione militare in Ucraina. L’analisi delle dinamiche in gioco è fondamentale per comprendere le possibili evoluzioni del conflitto e le sue ripercussioni a livello globale.

In questo contesto, la comunità internazionale è chiamata a riflettere sulla necessità di trovare soluzioni diplomatiche per evitare un ulteriore deterioramento della situazione. La guerra in Ucraina non solo ha effetti diretti sul territorio, ma influisce anche sulle relazioni tra gli stati e sulla stabilità regionale.

Le prossime settimane saranno cruciali per monitorare gli sviluppi del conflitto e le risposte delle potenze mondiali. La questione della pace in Ucraina rimane una priorità per molti, mentre le tensioni continuano a montare e le dichiarazioni dei leader mondiali pongono interrogativi sul futuro della sicurezza internazionale.



