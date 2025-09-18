Trump contro George Soros: stop ai finanziamenti delle sue organizzazioni negli USA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato mercoledì sera la sua intenzione di designare Antifa come un’organizzazione terroristica. Questo annuncio è stato fatto attraverso la sua piattaforma social, Truth, dove ha descritto Antifa come un “malato, pericoloso, radicale casino di sinistra”. Trump ha anche raccomandato che chiunque finanzi Antifa venga sottoposto a indagini approfondite, in conformità con i più elevati standard legali.





La dichiarazione di Trump arriva in un periodo di crescente tensione politica, a seguito dell’omicidio di Charlie Kirk, un noto leader giovanile del movimento MAGA e alleato del presidente. Trump ha attribuito la responsabilità per questo crimine alla “sinistra radicale” e ha minacciato di adottare misure contro i gruppi progressisti negli Stati Uniti. Il principale sospettato dell’omicidio, Tyler Robinson, proviene da una famiglia conservatrice nello Utah e, secondo quanto affermato dalla madre, si sarebbe “politicizzato” nel corso dell’ultimo anno, abbracciando posizioni di sinistra.

Antifa, nota per la sua opposizione al fascismo e alle ideologie di estrema destra, non ha una struttura organizzativa centralizzata né un leader riconosciuto. Questo solleva interrogativi su come Trump intenda giustificare la sua designazione. Sebbene alcune cellule di attivisti antifascisti siano considerate altamente organizzate, non esiste un numero definito di membri, né è chiaro quali criteri siano necessari per essere identificati come parte di Antifa.

Nonostante le affermazioni di Trump, Antifa non è inclusa nella lista delle organizzazioni terroristiche straniere del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che comprende gruppi come Stato Islamico e al-Qaeda. La designazione di un’organizzazione come terroristica consente al Dipartimento di Giustizia di perseguire chi fornisce supporto materiale a tali entità. Attualmente, Antifa è considerata un gruppo attivo negli Stati Uniti, soprattutto dopo la manifestazione neonazista di Charlottesville nel 2017, ma non è stata formalmente classificata come terrorista.

In precedenza, Trump aveva sollevato la possibilità di revocare le esenzioni fiscali per le organizzazioni no-profit progressiste. Durante una conferenza, il suo vicepresidente, J.D. Vance, aveva menzionato nomi noti come il miliardario George Soros e la Ford Foundation in relazione a finanziamenti a gruppi di sinistra.

Nel corso di una dichiarazione nello Studio Ovale, Trump ha affermato: “Gli Antifa sono terribili. Ma ci sono anche altri gruppi. Abbiamo alcuni gruppi piuttosto radicali, e se la sono cavata”, senza fornire ulteriori dettagli o evidenze a sostegno delle sue affermazioni.

L’annuncio di Trump ha suscitato reazioni contrastanti tra i politici. Il senatore repubblicano della Louisiana, Bill Cassidy, ha accolto favorevolmente la decisione del presidente, dichiarando: “Antifa ha sfruttato le legittime lamentele [dell’opinione pubblica] per promuovere violenza e illegalità, agendo in violazione della giustizia. Il presidente ha ragione a riconoscere il ruolo distruttivo di Antifa, definendoli terroristi interni”. Nel luglio 2019, Cassidy e il senatore repubblicano del Texas, Ted Cruz, avevano presentato una risoluzione al Senato che condannava gli atti violenti di Antifa, etichettandoli come un gruppo terroristico.

La reazione alla designazione di Trump ha evidenziato le divisioni politiche negli Stati Uniti, con sostenitori e oppositori che si confrontano sul significato e sulle implicazioni di tale classificazione. I critici avvertono che questa mossa potrebbe portare a una maggiore repressione dei diritti civili e delle libertà di espressione, specialmente nei contesti di protesta pacifica.

La questione di come gestire i gruppi di attivisti e le manifestazioni pubbliche è diventata sempre più centrale nel dibattito politico americano. Con la crescente polarizzazione, la designazione di Antifa come organizzazione terroristica potrebbe avere ripercussioni significative sulla sicurezza e sulla libertà di espressione negli Stati Uniti.

Mentre il presidente Trump continua a perseguire la sua agenda politica, la comunità e i gruppi di attivisti stanno monitorando da vicino le sue dichiarazioni e le azioni future. La speranza è che il dialogo e la comprensione possano prevalere in un clima di crescente tensione e divisione.