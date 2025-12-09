Trump umilia l’UE in un’intervista e sfida Zelensky: l’invito a indire nuove elezioni in Ucraina





In un’intervista rilasciata a Politico, l’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale in Ucraina, invitando il Presidente Zelensky ad accettare la realtà della guerra. Trump ha inoltre criticato l’Unione Europea, definendola un “gruppo di nazioni in decadenza guidate da persone deboli” e incapaci di prendere decisioni efficaci.





L’ex Presidente ha sottolineato che, se l’Europa intende continuare a sostenere l’Ucraina, dovrebbe farlo concretamente. Pur riconoscendo di avere rapporti personali positivi con molti leader europei, Trump ha espresso preoccupazione per la loro capacità di gestire la crisi, definendo alcuni di loro “davvero stupidi” e affermando che l’Europa non sta facendo un buon lavoro in diversi ambiti.

La Commissione Europea ha risposto alle dichiarazioni di Trump ribadendo il proprio impegno a sostenere l’Ucraina e a difendere i valori europei. La Commissione ha espresso orgoglio per i propri leader e per la loro determinazione a garantire la sicurezza e la prosperità dell’Europa e dei suoi cittadini.

L’ex Presidente Donald Trump ha espresso la sua opinione secondo cui sarebbe più vantaggioso per il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accettare l’attuale situazione e riconoscere che l’Ucraina sta subendo perdite significative nel conflitto in corso. In risposta a una domanda sulla possibilità che il leader di Kiev possa rifiutare un accordo di pace, Trump ha affermato che il Presidente Zelensky “dovrà prendere atto della situazione e iniziare ad accettare le circostanze”, poiché “sta perdendo” la guerra. Trump ha sottolineato che l’Ucraina ha perso territorio ben prima del suo mandato, inclusa un’intera fascia costiera. Ha osservato che, sebbene sia presente da dieci mesi, una revisione della situazione dieci mesi prima rivelerebbe una perdita territoriale ancora più ampia. Trump ha concluso affermando che l’Ucraina ha perso una quantità considerevole di territorio, incluso quello di valore strategico, e che tali perdite non possono essere considerate una vittoria.

Il Presidente degli Stati Uniti ha espresso la sua opinione sulla necessità di elezioni in Ucraina, affermando: “Ritengo che sia giunto il momento per l’Ucraina di procedere con un’elezione. È trascorso un periodo considerevole e la situazione attuale non è particolarmente favorevole. Pertanto, credo sia un momento cruciale per tenere un’elezione. Si sta utilizzando la guerra come pretesto per rimandare le elezioni, ma ritengo che il popolo ucraino debba avere la possibilità di esprimere il proprio voto. È possibile che il Presidente Zelensky ottenga la vittoria, ma non sono in grado di prevedere l’esito. Tuttavia, non si tengono elezioni in Ucraina da molto tempo. Pur parlando di democrazia, si arriva a un punto in cui essa non è più praticata”.

In risposta, la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, ha dichiarato: “Mi astengo dal commentare, se non per confermare che siamo estremamente lieti e riconoscenti di avere leader eccellenti, a partire dalla Presidente della Commissione europea, la signora von der Leyen, di cui siamo davvero orgogliosi, e che può guidarci nelle numerose sfide che il mondo si trova ad affrontare. Abbiamo molti altri leader alla guida dei 27 Stati membri che costituiscono questo progetto europeo, questo progetto di pace, che guidano l’Unione europea in tutte le sfide che si trova ad affrontare, dal commercio al conflitto nel nostro vicinato, e che stanno dimostrando di poter essere uniti come 27. Permettetemi quindi di cogliere l’occasione per ribadire quello che credo sia il sentimento di molti dei milioni di cittadini dell’Unione europea: sono orgogliosi dei nostri leader”.



