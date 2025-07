Tutte pazze per Rosario di Temptation Island: il fidanzato di Lucia conquista con la sua maturità

Nel panorama di Temptation Island 2025, il comportamento dei partecipanti maschili ha sollevato molte discussioni, ma uno di loro si sta distinguendo per un approccio diverso. Rosario Guglielmi, fidanzato di Lucia, è diventato il punto di riferimento del pubblico grazie alla sua capacità di riflettere su se stesso e di offrire supporto agli altri concorrenti. Mentre molti dei suoi colleghi sono coinvolti in situazioni complicate, Rosario sembra prendere le distanze da atteggiamenti impulsivi e distruttivi.







Il giovane, dotato di un aspetto fisico notevole che ricorda l’attore Theo James, ha attirato l’attenzione non solo per la sua presenza scenica ma anche per le sue parole ponderate. Durante una delle puntate, Rosario ha commentato con sincerità la sua confusione riguardo al comportamento della fidanzata Lucia, vista in atteggiamenti amichevoli con il tentatore Andrea. “Non capisco niente,” ha ammesso Rosario, mostrando una vulnerabilità che lo ha reso ancora più umano agli occhi del pubblico.

Nel frattempo, gli altri partecipanti maschili sembrano essere travolti da dubbi e gelosie. Antonio, ad esempio, ha reagito con indignazione alla proposta del single Francesco di invitare la sua fidanzata Valentina a vedere il Napoli in tribuna Posillipo. La situazione è diventata ancora più complessa per Valerio, che dopo aver scoperto che la fidanzata Sarah ha avuto numerosi incontri casuali per un caffè, sembra aver intrapreso una relazione con la tentatrice Ary.

Un altro momento cruciale del programma ha visto protagonista Simone, il quale si è trovato in difficoltà dopo che la fidanzata Sonia ha chiesto un falò di confronto anticipato. Simone, che aveva dichiarato davanti alle telecamere che Sonia fosse la donna della sua vita, ha però tradito queste parole con un comportamento incoerente: è stato infatti coinvolto in un bacio con la single Rebecca. Rosario, dimostrando nuovamente la sua capacità di analisi e supporto, ha commentato: “Chi ti conosce da 13 anni conosce la tua vera natura,” sottolineando il legame profondo tra Sonia e Simone.

Lo sta distruggendo non sta cedendo nemmeno un secondo siamo fieri di te LE SONIE REGGENDO QUESTA EDIZIONE #temptationisland pic.twitter.com/4Ju2LdDF3I — skell (@Polverevera) July 24, 2025



Il falò di confronto tra Sonia e Simone si è concluso con la decisione di Sonia di porre fine alla loro relazione. Simone, sorpreso e senza una strategia per gestire la situazione, ha dovuto affrontare le conseguenze delle sue azioni. Questo episodio ha evidenziato ancora una volta la fragilità emotiva di alcuni concorrenti maschili e il ruolo centrale che Rosario sta assumendo nel gruppo.

Rosario non solo si distingue per il suo comportamento ma sembra anche assumere il ruolo di guida tra i ragazzi del villaggio. In contrasto con Alessio, che aveva inizialmente dichiarato di voler essere un punto di riferimento per gli altri partecipanti a causa della sua età, Rosario si è guadagnato questo ruolo grazie alla sua capacità di ascolto e ai suoi consigli. La sua presenza sta emergendo come un elemento positivo in un contesto spesso caratterizzato da tensioni e conflitti.

La partecipazione di Rosario al programma è stata voluta dalla fidanzata Lucia, desiderosa di mettere alla prova il loro rapporto. Nonostante le difficoltà incontrate nel corso delle puntate, Rosario sta dimostrando una maturità che lo distingue dagli altri concorrenti maschili. Il pubblico sembra apprezzare questa evoluzione personale, tanto da ipotizzare un futuro per lui nel mondo televisivo, magari come protagonista del trono di ‘Uomini e Donne’.

Rosario portami al mare, portami a ballare, portami dove ti pareee #TemptationIsland pic.twitter.com/c5QTUBMvPq — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) July 24, 2025



La popolarità di Rosario si riflette anche sui social media, dove molti utenti esprimono apprezzamento per i suoi modi gentili e la sua capacità di introspezione. In un contesto televisivo spesso accusato di promuovere comportamenti tossici e superficiali, Rosario rappresenta un esempio positivo che sta conquistando il cuore degli spettatori.

Mentre Temptation Island 2025 continua a esplorare le dinamiche complesse delle relazioni sentimentali tra i partecipanti, Rosario Guglielmi emerge come una figura chiave nel programma. La sua evoluzione personale e il suo approccio riflessivo lo rendono uno dei protagonisti più interessanti di questa edizione, lasciando aperte molte domande sul futuro della sua relazione con Lucia e sul suo possibile ruolo in altri programmi televisivi.