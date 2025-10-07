Uccide la moglie e si getta dalla finestra: dramma familiare a Castelfranco Emilia





Un drammatico episodio ha sconvolto la comunità di Castelfranco Emilia, nel Modenese, dove nella giornata di lunedì 7 ottobre si è consumata una tragedia familiare. Un uomo di 92 anni ha tolto la vita alla moglie di 88 anni all’interno della loro abitazione e, subito dopo, si è suicidato lanciandosi da una finestra. I due coniugi vivevano insieme in una casa situata in una zona residenziale tranquilla della cittadina emiliana.





L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio da alcuni residenti che hanno notato il corpo dell’uomo riverso a terra nei pressi del condominio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, questi ultimi incaricati di forzare la porta dell’abitazione, rimasta chiusa dall’interno. Una volta entrati nell’appartamento, i militari hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’anziana moglie. Entrambi i coniugi erano già deceduti all’arrivo dei soccorsi.

Al momento le autorità mantengono il più stretto riserbo sulla dinamica esatta dell’omicidio, ma gli inquirenti propendono per l’ipotesi di un gesto premeditato da parte dell’uomo. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e si procederà con l’autopsia sul corpo della donna per accertare con precisione le cause e le modalità della morte. È emersa anche l’ipotesi che l’anziana possa essere stata uccisa con un’arma da taglio, ma questo dettaglio non è stato ancora confermato ufficialmente.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena, sono condotte dai carabinieri della compagnia locale, che stanno ricostruendo le ultime ore della coppia attraverso l’analisi degli ambienti domestici, eventuali tracce ematiche, testimonianze dei vicini e registrazioni di eventuali sistemi di videosorveglianza nella zona. L’obiettivo è comprendere se ci fossero segnali pregressi di disagio o situazioni conflittuali all’interno del nucleo familiare.

I due anziani erano conosciuti nel quartiere come persone riservate, dalla vita tranquilla. Non risultano precedenti interventi delle forze dell’ordine presso la loro abitazione, né segnalazioni da parte di assistenti sociali o servizi territoriali. Le condizioni di salute di entrambi sarebbero state fragili, ma compatibili con l’età avanzata. Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, non si esclude che la situazione possa essere degenerata in seguito a una condizione psicologica compromessa da parte dell’uomo, aggravata da un eventuale quadro di solitudine o disperazione.

La comunità di Castelfranco Emilia, sotto shock, si stringe attorno alla tragedia. Le autorità locali, informate dell’accaduto, hanno espresso cordoglio e vicinanza ai familiari e ai conoscenti della coppia. È previsto nelle prossime ore un intervento dei servizi sociali per verificare se la famiglia fosse già seguita da assistenza pubblica o se vi fossero stati segnali ignorati.



